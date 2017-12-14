انخفاض الأجر الحقيقي في الإمارات.. والبحرين الأفضل

4.3 % متوسط زيادة الرواتب بالكويت في 2018 والتضخم يلتهم 84% منها

13 % تراجع معدل نمو الدخل الحقيقي بالكويت





أحمد عوض

قد لا يشعر المواطن الكويتي بالزيادة التي سيحصل عليها في راتبه العام المقبل، فبحسب دراسة لشركة الاستشارات المتخصصة «كورن فيري» فإن الارتفاع في معدلات التضخم السنوي بالكويت خلال العام 2018، ستؤدي تقريبا إلى التهام كامل الزيادة المتوقعة في الراتب.

وكشفت دراسة «كورن فيري» أن متوسط زيادة الرواتب في الكويت للعام 2018 ستبلغ نحو 4.3% وتعد الأعلى خليجيا إلا ان ارتفاع متوسط التضخم في البلاد خلال العام نفسه إلى 3.6% سيؤدي الى تآكل تلك الزيادة ويجعلها 0.7% فقط أي اقل من 1%.

وأشارت الدراسة إلى ان المواطن الكويتي ستتآكل الزيادة في راتبه بنحو أكبر من العام 2017 الذي وصلت فيه بعد خصم التضخم لنحو 0.8%، الأمر الذي يشكل مسارا تراجعيا لزيادة راتبه مع ارتفاع مستويات التضخم بسبب عوامل، منها زيادة أسعار البنزين ورفع تعرفة أسعار الكهرباء والماء التي تم تطبيقها خلال 2017، ليبلغ بذلك معدل تراجع نمو الدخل الحقيقي بالكويت 13% خلال العامين الماضيين.

وبحسب الدراسة فإن البحرين جاءت في صدارة الدول الخليجية التي سجلت زيادة حقيقية في الراتب بعد خصم التضخم لتبلغ 1.9%، حيث سيبلغ متوسط زيادة الرواتب في 2018 نحو 4% فيما ستبقى مستويات التضخم عند 2.1%.

وحلت قطر في المرتبة الثانية بزيادة حقيقية في الرواتب بعد التضخم وصلت الى 1.1% رغم تراجع متوسط زيادة الرواتب إلى 3.7% في 2018 فيما ستبلغ مستويات التضخم 2.6%.

وجاءت السعودية أخيرا بتسجيل زيادة حقيقية بالراتب بنحو 0.1% مع تسجيل الرواتب زيادة تبلغ 3.2% ومستويات تضخم عند 3.1%.

ومع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 تتوقع «كورن فيري» ان تكون الزيادة الحقيقية بالراتب في الإمارات بالسالب، حيث سيتناقص الراتب الحقيقي 0.5% بالرغم من بلوغ متوسط الزيادة السنوية للراتب 4.1% إلا ان التضخم البالغ 4.6% سيلتهم كامل تلك الزيادة ويؤثر على القوة الشرائية للراتب الأصلي.

وكشفت دراسة «كورن فيري» أن الأجور في الشرق الأوسط، من المتوقع أن تزداد بنسبة 3.8%، مقارنة بنسبة 4.5% في العام الماضي. ومن المتوقع أن تكون الزيادة في الأجور المعدلة بمعدل التضخم 0.9%، مقارنة بنسبة 2.5% في العام الماضي.

وقالت الدراسة إن الأردن ولبنان سيسجلان أكبر انخفاض في المنطقة بالمقارنة مع العام السابق، حيث يتوقع ان تنمو الأجور بنسبة 1.6% في الأجور الحقيقية، مقابل 6.3% العام الماضي، وتوقع زيادة الأجور الحقيقية في لبنان 1.8% مقابل 6.1% العام الماضي.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الرواتب الإجمالية بنسبة 8.5% في أفريقيا، فإن التضخم المرتفع يعني ان الزيادة الحقيقية ليست سوى 1.7%، أي بزيادة على 0.7% العام الماضي. وفي مصر، سترتفع رواتب كبار الموظفين بنسبة 15%، ولكن معدل التضخم 18.8% مما يعني أن الموظفين سيشهدون انخفاضا في الأجور الحقيقية بنسبة -3.8%.

ووفقا لتوقعات «كورن فيري» من المتوقع أن يشهد العاملون في أوروبا الشرقية زيادة في متوسط الرواتب بنسبة 6% في عام 2018. ولكن بعد أخذ التضخم في الاعتبار، فإن الأجور الحقيقية سترتفع فقط بنسبة 1.4%، بالمقارنة مع 2.1% في العام الماضي.

وفي أوروبا الغربية، يتوقع أن تسجل زيادات في الأجور أقل، مع زيادة متوسطها 2.3%، حيث ستسجل زيادة الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.9%.

وقال بوب وسلكامبر، الرئيس العالمي لشركة «كورن فيري»: «مع ارتفاع التضخم في معظم أنحاء العالم، فإننا نشهد خفضا في الزيادات الحقيقية للأجور في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: «ان نسبة الزيادة أو النقصان في الرواتب ستختلف باختلاف الصناعة والبلاد والمنطقة، لكن هناك شيئا واحدا واضحا، ان الموظفين في المتوسط لا يشهدون نفس النمو الحقيقي في الرواتب التي سجلتها بالمقارنة مع العام الماضي.