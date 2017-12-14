السبيعي: «بيتك» يعمل لتقديم أفضل المزايا لعملائه ودعم الشركات الوطنية ويعتز بالشراكة مع «الكويتية»





محمود فاروق

نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ونادي الواحة مؤتمرا صحافيا للإعلان عن إطلاق أول حملة ترويجية من نوعها في السوق المحلى على بطاقة «بيتك نادي الواحة» تحت عنوان «رحلة 6 ملايين ميل تبدأ ببطاقة»، وهي بطاقة مسبقة الدفع، يقدمها «بيتك» بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية ونادي «الواحة»، تتيح لمستخدميها إلى جانب ميزاتها الشرائية والخصومات الفريدة التي تقدمها، فرصة ربح أميال من نادي «الواحة» مع كل عملية شراء، يمكن استبدالها لاحقا للحصول على تذاكر سفر مجانية على متن الخطوط الجوية الكويتية، وتتضمن الحملة التي تستمر 3 شهور 6 ملايين ميل مجاني، ستكون من نصيب 106 عملاء يتم السحب عليهم في نهاية الحملة، حيث يحصل الفائز الأول على مليون ميل مجاني، فيما يحصل 5 فائزين آخرين على 500 ألف ميل مجاني لكل واحد منهم، كما يفوز 100 عميل بـ 25 ألف ميل مجاني لكل واحد منهم.

شراكة وتعاون

وأكد نائب المدير العام للخدمات المصرفية في «بيتك» خالد السبيعي اعتزاز «بيتك» بالشراكة والتعاون القائم مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ويعتبر بطاقة «بيتك نادي الواحة» من أهم أشكال التعاون لخدمة العملاء المشتركين، حيث يحرص «بيتك» على أن تكون خدماته ومنتجاته داعمة ومساندة لأعمال وأنشطة الشركات الوطنية بهدف تطوير الاقتصاد الكويتي، وتعزيز قدرات السوق وتنمية أعمال الشركات وإمكاناتها التنافسية، بما يعود بالنفع على المواطن، ويرتقي بمستوى جودة الأداء ومنظومة الخدمات وجهود التنمية الاقتصادية في المجتمع بشكل عام.

مزايا حصرية

وقال نائب مدير عام البطاقات المصرفية لمجموعة «بيتك» نمر عيسى ياسين إن الحملة الجديدة تتضمن العديد من المزايا الحصرية لعملاء «بيتك» مستخدمي بطاقة «بيتك نادي الواحة» التي تتيح أميالا مجانية من «نادي الواحة» التابع لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، عند كل عملية شراء، ويمكن استبدال أميال «نادي الواحة» للحصول على تذاكر سفر مجانية من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو لترقية الحجز، مشيرا الى أن العميل يحصل على (2 ميل جوي) من «نادي الواحة» لقاء كل دينار مشتريات محلية، وعلى (3 أميال جوية) لقاء كل دينار من المشتريات خارج الكويت، لكن خلال فترة الحملة المستمرة حتى نهاية فبراير المقبل.

وأضاف انه خلال الحملة يؤهل العميل لدخول السحب من خلال استخدام البطاقة بحد أدنى 100 دينار شهريا، وهي بطاقة مسبقة الدفع يمكن الحصول عليها لعملاء «بيتك» أو لغير عملاء «بيتك».

أفضل الخدمات

من جانبه، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الكويتية فايز العنزي إن هذه الحملة مخصصة لحاملي بطاقة نادي الواحة «مسبقة الدفع»، ويأتي إطلاق هذه الحملة المشتركة، حرصا على الكويتية بتوفير أفضل الخدمات وإتاحة الفرص لعملائها من خلال بطاقة نادي الواحة، حيث تتميز هذه البطاقة بعدة مميزات تتيح لمستخدميها زيادة عدد النقاط من خلال مشترياتهم، وأنه يمكن لحاملي بطاقة بيتك نادي الواحة، بتحويل هذه النقاط إلى أميال لاستخدامها بالسفر على متن الكويتية، أو ترفيع درجة السفر والعديد من المزايا التي نعتقد أنها توفر على الركاب تكاليف السفر، فمثلا المليون ميل تمكن الشخص من السفر الى الولايات المتحدة 10 مرات في الدرجة الأولى والى أوروبا 20 مرة، ما يعادل نحو 20 ألف دينار.

نجاحات واسعة

من جهتها، رحبت مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي لشبكة الخطوط في الكويتية شروق العوضي بـ «بيتك» وهنأتهـــــم علــى مرور 40 سنة على تأسيس «بيتك» كأول بنك إسلامي بالكويت، وهنأتهم كذلك على نجاحاته الواسعة على مدى السنوات الماضية.

وقالـــت العوضـــــي إن خطة الكويتية المستقبلية للطائرات هي إضافة عدد 25 طائرة طويلة وقصيرة المدى سيتم تسلمها ابتداء من 2019، وسيتم من خلالها زيادة المحطات التشغيلية تدريجيا تبعا لزيادة السعات التشغيلية، كما سيتم الانطلاق إلى وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات الى بعض الوجهات الحالية.

الاستثمار الأمثل

وقال مدير نادي الواحة بالكويتية مشعل المطيري إن نادي الواحة حريص كل الحرص على المشتركين وتوفير جميع الإمكانات والأدوات التي تساعد على استثمار أميالهم بالشكل الذي يوفر لهم الاستفادة من التذاكر المجانية وترفيع الدرجة الى الدرجة الأعلى، وذلك بسبب استمرارهم بالسفر على متن الخطوط الجوية الكويتية، مضيفا ان برنامج الولاء يتميز بالمرونة لجميع الأميال عن طريق الشركاء والتي أبرزها بطاقة «بيتك نادي الواحة» لاسترداد أموالك أو مصروفاتك بشكل أميال، وهذا هو الاستثمار الأمثل للاستفادة منها بتذاكر سفر مجانية.

كيف تستفيد من بطاقة «بيتك نادي الواحة»؟

٭ يمكن للعميل متابعة الأميال الجوية المكتسبة من خلال الموقع الإلكتروني لـ «نادي الواحة».

٭ يجب أن يكون عمر العميل 18 عاما أو أكثر.

٭ يجب أن يكون لدى العميل عضويــــة فـــي «نادي الواحة»، ويمكن الحصــول على العضوية من خلال الموقع الإلكتروني لنادي الواحة على موقع الخطوط الجوية الكويتية.

٭ يمكن إيداع المبالغ المالية في البطاقة عن طريق: فروع «بيتك» المصرفية - خدمة أوامر الدفــع الدائمة وتطبيق «بيتك» للهواتف الذكية و«التمويـــل أون لاين» وخدمة مركز الاتصال «ألو بيتك» على رقم 180333.

٭ لغير عملاء «بيتك»، يمكن إيداع المبالغ في البطاقة عبر تطبيق «التمويل أون لاين» من خلال الموقع الإلكتروني.

٭ تستمر صلاحية الأميال في البطاقة لمدة 3 سنوات من تاريخ السفر.