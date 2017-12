البرنامج يطلع القياديين على التحديات الحديثة ودفع شركاتهم لتحقيق الأرباح





نظم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون مع The American University in Cairo – School of Business برنامجين تدريبيين، الأول بعنوان Leading Organization Transformation على مدى يومي 11 و12 ديسمبر 2017، والثاني برنامج مكثف للإدارة التنفيذية والإدارة العليا بعنوان Leadership Development يوم 13 ديسمبر في مقر اتحاد شركات الاستثمار، حيث استضاف المركز الدكتور Steven D’Souza لتقديم البرنامجين.



وأوضحت مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير المركز بالوكالة فدوى درويش، أن المتدربين قد تعلموا نموذجا لكيفية تكييف الهيكل والثقافة كما هو الحال في البنية الاجتماعية لدعم استراتيجيات شركاتهم وأيضا تم الاطلاع على أساليب جديدة للتنظيم مثل Holocracy وTeal، وتم تدعيم تلك النماذج والمعلومات بدراسة حالة من INSEAD على Zappos التي تم شراؤها من قبل الأمازون بمبلغ 1.2 مليار دولار.



أما عن البرنامج المكثف للإدارة التنفيذية والإدارة العليا، فقد تمت إتاحة الوقت للمشاركين ليلقوا الضوء على أسلوبهم في القيادة، كما اشتمل البرنامج على أساليب تطوير القيادة، وكذلك تبادل الأفكار حول الكتاب الذي شارك في تأليفه D’Souza.