قال المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي، إن المعهد استضاف المحاضر العالمي مايكل نيل، المصنف واحد من ضمن أفضل 30 مدربا محترفا وخبيرا في مجال «القدرة على التحول والتغيير» على مستوى العالم، حيث عقد حلقة نقاشية بعنوان «اكتشف ذاتك» وذلك يوم 12 ديسمبر 2017، في فندق جي دبليو ماريوت ـ قاعة الثريا.

وأشار الرفاعي إلى أهمية هذه الحلقة النقاشية، لأنها تعتبر من أهم الحلقات النقاشية التي ينظمها المعهد خلال هذا العام، حيث قدمها واحد من ضمن أفضل 30 مدربا محترفا وخبيرا في مجال «القدرة على التحول والتغيير» على مستوى العالم، وحضرها نخبة من العاملين في القطاع المصرفي والمالي والقطاع النفطي والاستثماري وغيرهم من العاملين في القطاعات المختلفة في الكويت.



وخلال هذه الحلقة النقاشية المميزة قام مؤلف الكتب الستة، والتي تتضمن كتاب «خلق المستحيل» الذي سينشر قريبا (دار نشر هاي هاوس، 2017)، بتوزيع هذا الكتاب على جميع الحضور ليكونوا أول من يحصل على نسخة منه وقبل طرحه في الأسواق، كما قام خلال المحاضرة بشرح المبادئ الثلاثة الرئيسية التي تكمن خلف كل التجارب الإنسانية، وأثر إدراك العقل البشري لتلك المبادئ في الانتقال بك وبالموظفين وفرق العمل التابعة لك، إلى آفاق أعلى من الإنتاجية، والإبداع، والابتكار بأقل الجهود والضغوط الممكنة مقارنة بالسابق.



ويعتبر مايكل نيل خبيرا عالميا معروفا في مجال «القدرة على التحول والتغيير» وصاحب أفضل 5 كتب مبيعا في هذا المجال، ومن بينها كتاب «اكتشف ذاتك».



لقد تمت ترجمة كتب مايكل نيل إلى 18 لغة، وأثرت لقاءاته ومحاضراته على حياة الكثيرين في القارات الست حول العالم، وغيرتها إلى الأفضل.



ويتمحور جوهر عمله حول إيقاظ وإطلاق الإمكانات البشرية من خلال تعميق الفهم والإدراك لمبادئ عمل العقل البشري.