عقدت شركة «آر اس ام» البزيع للاستشارات الادارية والاقتصادية، حلقة نقاشية اقتصادية، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت الكويت بالتعاون مع بنك بورديه وشركاه السويسري، وشركة المركز المالي الكويتي (المركز) احدى كبرى شركات الاستثمار في الكويت.

وشهدت الحلقة النقاشية حضور كل من رئيس مجلس ادارة شركة البزيع للاستشــارات د.شعيــــب شعيب، والشريك الإداري للمكتب نايف الياسين، فيما مثل شركة المركز المالي الكويتي الرئيس التنفيذي للشركة مناف الهاجري، والمدير الاداري م.ر. راغو.

أما من جانب بنك بورديه وشركاه السويسري فقد مثله رئيس مجلس الادارة والشريك الاداري الأول غريغوار بورديه، ورئيس عمليات الشرق الأوسط في البنك ياما كبير معروفي، ورئيــــس الاقتصادييــن جيانلوكا تارولي.

وفي هذا السياق، قام راغو بالتركيز على 4 عوامل رئيسية، وهي: الواقع الاقتصادي، ودوافع النمو الجديدة، والمخاطر، والفرص، حيث قال: «بالرغم من وجود الاحتياطيات الضخمة التي يثقلها العجز المالي، فان اقتصاد دول الخليج يمر بمرحلة تحول جذرية من خلال سلسلة الاصلاحات العاجلة التي من شأنها فتح أبواب الفرص للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الدخل الثابت».

من جانبه، قدم نايف الياسين نظرة موجزة عن عوامل التحفيز والتحديات التي تؤثر على مختلف القطاعات، الى جانب القاء الضوء على مشاريع الكويت، حيث قال: «تقدر قيمة هذه المشاريع بنحو 130-140 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.