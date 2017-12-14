المعرض سيقام على أرض المعارض من 15 حتى 17 يناير المقبل





يواصل هوريكا الكويت 2018، المعرض السنوي الذي يجمع الشركات المتخصصة بالضيافة والصناعات الغذائية، نجاحاته، حيث استقطب مؤخرا شركات عالمية معروفة متعددة الجنسيات مثل شركة يونيليفر فود سلوشنز التي تنضم هذا العام كراع ذهبي لمسابقات الطهو خلال فترة المعرض، الذي سيقام على أرض المعارض الدولية من 15 وحتى 17 يناير 2018.



وتعد مسابقات الطهو من أبرز ما يميز المعرض الذي يستمر 3 أيام، حيث تستقطب وتجمع عشرات الطهاة من الكويت ودول العالم بينما يشرف على التحكيم مجموعة من الخبراء الدوليين، الأمر الذي يمكن هذه المسابقات من تحقيق مستويات عالية في المعايير الفنية.



وتعقيبا على ذلك، قالت شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير، الجهة المنظمة لمعرض هوريكا السنوي بالشراكة مع شركة «هوسبيتاليتي سيرفيس» ومقرها لبنان، في بيان صحافي إن شركة يونيليفر فود سلوشنز واحدة من أكبر موردي السلع الاستهلاكية في العالم، حيث تتوزع مبيعاتها في 180 دولة، وتوفر المنتجات الغذائية المبتكرة وذات الجودة العالية، إضافة إلى الخدمات ذات القيمة المضافة التي يعدها 300 طاه محترف.



هذه المنتجات تنتمي إلى 50 مطبخا من جميع أنحاء العالم، يتم إعداد 200 مليون طبق يوميا منها.



من ناحيته، قال المدير التنفيذي للمنطقة العربية في شركة يونيليفر فود سلوشنز فؤاد شيرين: «يبلغ عدد المستهلكين الذين تصلهم منتجاتنا سنويا في أنحاء العالم 800 مستهلك، ونهدف إلى إضفاء أثر كبير في أربعة مجالات هي: تعزيز الصحة، والرفاه ونوعية الحياة، وزيادة مستوى سلامة الأغذية، والحد من هدر الأغذية، مع مراعاة موارد الاستدامة».



وأضاف: «مع تزايد مستوى استهلاك الطعام في جميع أنحاء العالم، يجب أن تولي شركات الخدمات الغذائية اهتماما متزايدا لنوعية الغذاء وسلامته.



بناء على ذلك، نركز في هذا القطاع على العمل معا من أجل توفير النتائج التي تحسن نوعية الغذاء لنا جميعا، وأن نضمن في الوقت ذاته توفير مذاق رائع، والحد من الأثر البيئي للاستهلاك الغذائي».