«مجموعة الخدمات الهندسية» في الشركة يقدم مجموعة متكاملة من حلول الأعمال الرائدة في الكويت





أعلنت شركة «الايد تيليسيس» وشركة «داهوا للتكنولوجيا» الرائدتان في مجال أجهزة الشبكـــات وحلول الأمن عن تعيينها لشركة عيسى حسيـــن اليوسفي وأولاده الوكيل المعتمد لها لحلول النظم المتكاملة والأنظمـــة الأمنيـة في الكويت.

وقد عقد هذا الحدث في فندق راديسون بلو مؤخرا بحضور عدد كبير من عملاء الشركـــة، ومسؤولين في الوزارات المعنية، بالإضافة الى مديري شركة اليوسفي وحضور مميز من رجال الصحافة والإعلام.

وتعتبر شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت، بخبرة تصل الى أكثر من ستين عاما، وتقدم مجموعة وافرة من الحلول التي تشمل حلول الأمن والشبكات والمراقبة والاتصالات وفيديو المؤتمرات وتكنولوجيا المكاتب الذكية والحلول التعليمية وغيرها، كما أن لدى شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده قسما يطلق عليه «مجموعة الخدمات الهندسية» «إي إس جي»، والذي يقدم حلول الأعمال الرائدة في الكويت، ويمثل العلامات التجارية العالمية في محفظة الشركة مثل باناسونيك، وآي بي إم، ولينوفو، ونت افيس، وداهوا، وسامسونج، وإبسون، وتوا، وتيليفيس، ويكلنس، ويورك، ونوفالايت، وغيرها الكثير.



ومن هنا ستقوم شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده بتوزيع المجموعة الكاملة من منتجات «الايد تيليسيس» و«داهوا للتكنولوجيا» في جميع أنحاء الكويت كوكيل معتمد.

وتعليقا على الشراكة الجديــدة، قال سامي عبدو مدير إدارة الاتصالات والدعم لدي شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده: لقد برزت شركة «الايد تيليسيس» المدعومة بالتكنولوجيــــا اليابانية كواحدة من أسرع العلامات التجارية في المنطقة كما تعتبر شركة «داهوا للتكنولوجيا» من الشركات الكبري الرائدة في مجال أنظمة الأمان والمراقبة، ولقد دفعنا التركيز الشديد لأعمال شركتنا على سوق حلول الشبكات والأمن والمراقبة إلى السعي وبقوة الى تلك الشراكة مع هذه الشركات، نظرا لتفوق منتجاتها التقنية وتمتعها بالمرونة والقدرة التنافسية من حيث التكلفة.

إن مجموعة المنتجات التي تلبي متطلبات الجهد شديـــــد الانخفاض تأتي مصحوبـــة بسعر منافس وقوي وإن شراكتنا اليوم مع «الايد تيليسيس» و«داهوا للتكنولوجيا» تأتي مكملة لمحفظة منتجاتنا وتدعم التكنولوجيا المقدمة والتي توفر لنـــا تقديم حلول متكاملة فعالة ومتطورة لشركائنا والمستخدمين النهائيين.

وأضاف عبدو: سنكون قادرين على الوصول الى جميع قطاعات الأعمال في البلاد وتغطية العديد من القطاعات التسويقية مثل الحكومة والبناء والرعاية الصحية والتعليم وتجارة التجزئة والاتصالات وغيرها، ولقد قمنا بالفعل بتدريب موظفينا ومنحهم الشهادات المعتمدة فيما يتعلق بتصميم شبكات «الايد تيليسيس» و«داهـــوا» ومنتجاتهمـــا وحلولهما التقنية المختلفة من اجل تقديم الدعم المرجو لشركائنا وعملائنا في الكويت، ولنجعل من ذلك علامة مميزة وهي اهتمامنا بعملائنا في سوق الكويت.