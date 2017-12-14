كشف نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي التجاري السعودي عبدالرزاق الخريجي عن مشاركة البنك في فعاليات مؤتمر شورى الفقهي السابع الذي تنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية في الكويت في الفترة من 19 وحتى 20 ديسمبر عام 2017.

وبهذه المناسبة، قال الخريجي إن المشاركـــة في المؤتمر تندرج في إطار إستراتيجية البنك لدعم وتعزيز الفعاليات والأنشطة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي والتي من شأنها أن تساهم في تطوير الصناعة المالية الإسلامية بعد أن ثبت للعالم مدى فاعلية هذه الصناعة من الناحية الموضوعية والإنتاجية وقيامها على أسس ثابتة وواضحة تجعل منها صناعة مالية عالمية تستحق كل الاهتمام.

وبين الخريجي أن البنك الأهلي التجاري السعودي يعتبر شريكا مهما ضمن سلسلة طويلة ومؤثرة من المؤسسات والشركات والبنوك التي تعمل على تطوير الاقتصاد الإسلامــــي، خاصــة أن السياسة الاقتصادية في المملكة قائمة على هذه الأسس بطبيعتها، مؤكدا أن المواضيع المطروحة في المؤتمر تمثل امتدادا وتتمة لما طرح من موضوعات في السنوات السابقة وهي مواضيع تتعلق بعقود البيع والإجارة والهبة والمرابحة والإجارة المنتهية بالتملك وغيرها من الموضوعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بعمل البنك.