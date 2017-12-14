الشركة طبقت مبادرات إستراتيجية تركز على التشغيل الآلي والحد من المخاطر





أعلنت شركة صناعات الغانم، أحد أكبر شركات القطاع الخاص في المنطقة، عن حصولها على جائزة أفضل فريق إدارة خزينة على مستوى الشركات لعام 2017، وذلك من خلال مؤتمر اتحاد مديري خزائن الشركات في الشرق الأوسط، الذي أقيم مؤخرا في دبي، وتعكس الجائزة التزام الشركة بالمعايير العالية في إدارة تمويل الشركات والتمويل، والحوكمة، وإدارة المخاطر، فضلا عن إدارة النقد.



وعبر السنوات، قامت إدارة الخزينة لدى شركة صناعات الغانم، بتطبيق العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تركز على التشغيل الآلي والحد من المخاطر، وكانت من أولى الشركات التي طبقت نظاما رقميا للدفع Straight Through Processing يعتمد نظام SWIFTNet الذي يجعل وسيلة الدفع آلية ويسهم في الحد من المخاطر.



وتشمل المبادرات الأخرى التي تم تنفيذها، تمويل رأس المال العامل من خلال منتجات التمويل الإسلامي، وحلول تمويل سلسة للتوريد، وتوفير بطاقات السحب الآلي المسبقة الدفع للتقليل من المعاملات النقدية.

بدوره، هنأ سمير قاسم الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة صناعات الغانم، الفريق الفائز بالجائزة المرموقة، معبرا عن جزيل شكره وامتنانه لجهودهم المبذولة في سبيل تقديم خدمات عالية الجودة.

كما قال روبرت إتمان، رئيس إدارة الخدمات المساندة والمدير المالي لدى شركة صناعات الغانم: يسرنا الحصول على جائزة أفضل فريق للخزينة على مستوى الشركات لعام 2017 خلال مؤتمر اتحاد مديري خزائن الشركات في الشرق الأوسط، الأمر الذي يعد بمنزلة شهادة عن الدور الهائل الذي يلعبه فريق إدارة الخزينة لدينا ومساهمتهم في نجاح عملياتنا ككل.

وخلال تسلمه الجائزة، قال سونال جوبتا أمين الصندوق لدى شركة صناعات الغانم: شكرا للقائمين على مؤتمر اتحاد مديري خزائن الشركات في الشرق الأوسط على تقديرهم لجهود فريق العمل، الذي يقوم بدوره بإجراء العديد من المبادرات للتأكد من أن الشركة سباقة في تنفيذ أفضل ممارسات الخزينة، والجائزة هي خير دليل على ذلك، كما هي دافع حقيقي لضرورة استمرارنا في بذل أقصى ما في وسعنا للحفاظ على ما تم إنجازه والسعي الى تحقيق المزيد.