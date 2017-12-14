نظمت الشركة الأولى للتأمين التكافلي بالتعاون مع بنك الدم حملة للتبرع بالدم، حيث قامت الإدارة التنفيذية في الشركة الى جانب موظفيها بزيارة بنك الدم في مقره الرئيسي والتبرع، وذلك ضمن إطار الفعاليات الإنسانية التي تجسد مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي خالد الأسود إن هذه الحملة جاءت ضمن قناعة الشركة بأهمية العمل الاجتماعي والتطوعي خاصة في المجال الصحي ورغبة من موظفي الأولى تكافل بتقديم المساندة لمن هم بحاجة الى الرعاية الصحية وإنقاذ حياة من هم بحاجة الى فئات مختلفة من فصائل الدم المتنوعة.

وأكد الأسود أن الحملة لاقت قبولا واسعا من موظفي الشركة رغبة منهم في تعزيز دورهم الفردي بالخدمة المجتمعية، مشيرا الى أن الشركة حرصت على توعية الموظفين بأهمية هذه الحملة وانعكاسها الإيجابي لكلا الطرفين المتبرع والمتبرع له.

واختتم نائب الرئيس التنفيذي تصريحه، متوجها بالشكر الى مسؤولي بنك الدم المركزي الذين استقبلوا المتبرعين بصدر رحب وقدموا لهم النصائح الطبية اللازمة، وأشاد بالإقبال الكبير من قبل الموظفين للتبرع بالدم والذي ساهـــم في إنجاح هذه الحملة.