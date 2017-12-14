المعرض يشهد مشاركة أكثر من 100 جهة محلية من القطاعين العام والخاص





تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة أحمد الفارس، تشهد أرض المعارض الدولية بمشرف في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس انطلاق فعاليات معرض START A BUISENESS، الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي وتستمر أنشطته حتى 16 الجاري على أرض المعارض الدولية بمشرف في صالة رقم 6، بمشاركة فاعلة وبحضور حشد من جهات محلية تمثل عددا من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وتـــم توجيه الدعوة لحضــور مراسم حفل الافتتاح الى عدد من رجال الأعمال والمسؤولين وجمع من سفراء الدول وأعضاء السلــــك الديبلوماسي المعتمدين، ورجــال الإعلام بالكويت وعدد من مديري الشركات الراعية.

وجدير بالذكر ان الدورة الحالية لهذا المعرض الذي يقام لأول مرة على مستوى الكويت تحت شعار «حدد، خطط، ابدأ»، تعد فكرة جديدة رائدة ومتميزة تطرح لأول مرة انطلاقا من ارض المعارض بمشرف، حيث استقطبت العديد من الجهات، ما بين مشارك وراع تمثل شركات ومؤسسات محلية عاملة من كلا القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت 14 جهة رعايتها للمعرض، حيث حظي بالرعاية البلاتينية كل من الشركات التالية: «My Fatoorah»، وغرفة التجـــارة والصنــاعــــة، وCisco Zain، في حين حظي بالرعاية الفضية كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركـــــة العصيمي الخليجية، وبنك بوبيان، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة اوز للتجهيــــزات الغذائيــة، وAlawadhi Integrated Solution، وKPMG Safi Al-Mutawa & Partners، وJana International Trading Company، و«Sage» Plexy Plus، وكانت الرعاية الإعلاميـــة من نصيب كل من «الأنبـاء» وجريدة النهار.

وضمت قائمة المشاركين أكثر من 100 جهة، جاءت لتستعرض على مساحة 7 آلاف متر مربع خدماتها وأنشطتهـــــا المتعلقـــة بمساعدة المبادرين من الشباب الكويتي والمهتمين الراغبين بالبدء بنشاطهم التجاري الجديد انطلاقا من الفكرة، مرورا بمراحل تأسيس المشروع كاملة من تخطيط وإعداد التصاميم والمطبوعات وعمل دراسات الجـــدوى، والتمويـــل واستخراج التراخيص اللازمــة من الجهات الرسمية بتفعيل كيانها القانوني، انتهاء بافتتاح المشروع ومزاولة نشاطه التجاري عمليا على أرض الواقع.

ومن المتوقع ان يشهد معرض START A BUISENESS تسابقا وإقبالا شبابيا كويتيا ملحوظا غير مسبوق بتوافد الزوار عليه، حيث يستقبل المعرض جمهوره خلال الاوقات الرسمية ولمدة 3 أيام متصلة من الخميس الى السبت بمواعيد مستمرة طوال اليوم من الساعة 11:30 صباحا إلى 9:30 مساء، ويوم الجمعة فترة مسائية فقط من الساعة 1 ظهرا إلى الساعة 10 مساء.