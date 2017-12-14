الخميس: الملتقى يسعى من خلال الجائزة إلى تدعيم صناعة الإعلان والتسويق وإبراز جهد المؤسسات والشركات الكويتية المعلنة

دارين العلي

تعد جائزة الإبداع الإعلاني، التي ينظمها الملتقى الإعلامي العربي سنويا، احدى أهم المناسبات التي يجتمع فيها أهل الإعلان والإعلام والعلاقات العامة لتقييم الإنتاجات الإعلانية التي تعتبر فنا يحتاج إتقانه إلى قدرة كبيرة على الإبداع والتأثير في الرأي العام.

ولعل الفوز بالجائزة بات ضمن استراتيجيات صناع الإعلان، الذين يبذلون جهودا واضحة في ابتكار كل جديد نراه على الشاشة، وهذا ما ظهر واضحا وجليا أمس خلال حفل إعلان الفائزين بالجائزة في نسختها الخامسة في قاعة الراية تحت رعاية وزارة الاعلام ممثلة بوكيل الاعلام الخارجي فيصل المتلقم، وبحضور حشد من الشخصيات العامة والإعلامية والإعلانية.

أكثر من 80 اعلانا دخلت المنافسة لهذا العام لمختلف الشركات المحلية، توزعت عليها الجوائز في فئات الجائزة الثماني.

وفي كلمته بالمناسبة قال الأمين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس ان الملتقى يسعى من خلال هذه الجائزة الى تدعيم صناعة الاعلان والتسويق والعلاقات العامة، لافتا الى أن الهدف الرئيسي إبراز جهود المؤسسات والشركات الكويتية المعلنة والمنتجة ومطالبتها بمزيد من التطوير والإبداع.

ولفت الى أن لجنة تحكيم الجائزة تضم عددا من الخبراء والمتخصصين في مجال التسويق والإعلان والإعلام والعلاقات العامة من داخل الكويت وخارجها، مشددا على أن الاعلانات التي لم يحالفها الحظ بالفوز ليست بالضرورة غير ناجحة وانما لم تتوافق مع المعايير التي وضعتها لجنة التحكيم والتي تختلف اساسا عن معايير الجمهور.

ووجه الخميس شكره الى جميع الجهات الداعمة والمشاركة في الجائزة والتي بذلت جهودا مشهودة لإنجاحها.

بدوره، اعتبر رئيس الجمعية الدولية للإعلان فرع الكويت وليد الكنفاني وجمعيته من الرعاة الاستراتيجيين للجائزة أن المشاركة في الجائزة في تطور وتقدم سواء عن طريق الوكالات المحلية أو الأجنبية، لافتا الى ان أولويات الجائزة تقديم المهم والأهم لكل العاملين في هذا القطاع في مختلف المجالات المتعلقة بنطاق عملهم.

وقال ان الجمعية تهدف أيضا الى تدعيم الشباب الكويتي العامل في مجال الاعلان والاعلام وإعداد الخريجين الجدد للدخول الى المعترك الميداني عن طريق تدريبهم على العمل الحقيقي بعيدا عن النصوص النظرية التي تلقوها في الجامعة.

ولفت الكنفاني الى ان الجمعية الدولية فرع الكويت كانت شريكا اساسيا في مناقشات الاستراتيجية الخاصة لعام 2020 للجمعية الدولية العالمية حيث كانت الكويت من ضمن الدول التي شاركت في وضع هذه الاستراتيجية.

وممثلا عن أعضاء لجنة التحكيم، تحدث الاعلامي أسامة منير، لافتا الى أن اللجنة حرصت على التدقيق في الابداع في فكرة الاعلان والتحقق من مدى وصولها وتأثيرها في الجمهور.

واشار الى ان اللجنة تضم نخبة من اساتذة الجامعات والاعلاميين والمديرين العاملين في المجال محليين وعربا، وذلك حرصا على التنوع للاحاطة بمختلف الآراء المتخصصة.

وأوضح منير أنه تم تقسيم الاعمال المشاركة الى فئات، حيث تمت متابعة 80 اعلانا ترشحت للجائزة، وكانت التقييمات تمنح بنسبة 50% لأعضاء اللجنة و30% للتصويت و20% عن طريق الاستبيان.

تكريم لجنة التحكيم وضيوف الشرف

في نهاية الحفل تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم وضيوف الشرف والتي ضمت: الاعلامية زين عوض، د.صفوت العالم، الاعلامي نيشان، طارق علاي، حسن يعقوب،عادل مبارز، عادل محمود، الاعلامي أسامة منير، المخرج خالد حلمي، د.حسن مكي، محمد سويدان، ومدير تحرير «الأنباء» محمد بسام الحسيني، د.فاطمة السالم، أحمد حمدي، المخرج وليد العوضي، والاعلامية نجلاء الكندري.

فئات الجائزة والإعلانات الفائزة

فئة الإبداع

1 ـ البنك الوطني عن اعلان «65 سنة والوطني عاش وياكم».

2 ـ شركة كيبكو عن اعلان «من القلب الى القلب».

3 ـ بيت التمويل الكويتي عن اعلان رمضان 2017.

فئة الإخراج

1 ـ بنك بوبيان عن اعلان رمضان 2017.

2 ـ البنك الوطني عن اعلان «فزعتنا منتج وطني»

3 ـ شركة زين عن اعلان «أتانا العيد».

فئة التأثير

1 ـ بنك الخليج عن اعلان رمضان 2017.

2 ـ شركة زين عن اعلان رمضان 2017.

3 ـ وربة للتأمين عن إعلان رمضان 2017.

فئة الفكرة

1 ـ دار الطيب عن إعلان «وأصبح للعطر دار».

2 ـ دكان بزة عن إعلان «دكان بزة».

3 ـ هانغر ستايشن عن اعلان «مقابل الجيش أو انطر العيش».

فئة الحملات الوطنية

1 ـ أوريدو عن اعلان «قصتكم شنو».

2 ـ شركة زين عن اعلان «لأهل الكويت».

3 ـ بيت التمويل الكويتي عن اعلان اليوم الوطني.

فئة الحملات المتكاملة

1 ـ الخليج للتأمين عن اعلان «ما فيك الا العافية».

2 ـ أبيات عن اعلان «مفهومنا للحياة في الخارج».

3 ـ الخطوط الجوية الكويتية عن اعلان «سمانا كويتية».

4 ـ بيت التمويل الكويتي عن اعلان «الرواد».

الفئة الخاصة

1 ـ «لوكل فليفر» عن اعلان «كلنا معك ونسندك».

2 ـ تلفزيون الكويت عن اعلان «سمعا وطاعة».

فئة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية

1 ـ بيت التمويل الكويتي.

2 ـ شركة أوريدو.

3 ـ شركة زين.

4 ـ الخطوط الجوية الكويتية.

5 ـ إذاعة 88.8.

تكريم الرعاة والشركاء الإستراتيجيين

وزارة الاعلام، الخطوط الجوية الكويتية، الجمعية الدولية للإعلان فرع الكويت، قاعة الراية، وشركة باور ميديا.

من أجواء الحفل

فيصل المتلقم والشيخ دعيج الخليفة وماضي الخميس ود.حسن مكي ووليد كنفاني وطلال الفضلي

٭ قدمت الحفل الاعلامية نجلاء الكندري وقد أثنت على عمل الجنود المجهولين الذي يقفون خلف كل إعلان ناجح يخرج الى الجمهور والذي لا يتجاوز الدقيقة ولكن تأثيره يبقى على المدى الطويل.

٭ أعلن عن أسماء الشركات الفائزة الاعلامي المتميز نيشان والذي أشاد بعمل الملتقى الاعلامي في لم شمل اقطاب الاعلام العربي.

٭ أثار الاعلامي نيشان مسألة الجدل الذي دار حول اعلان شركة زين لرمضان 2017 وخصوصا في عبارة «لنفجر»، معتبرا ان الكلمة كانت ذات دلالات مهمة جدا، مطالبا الحضور في القاعة «تفجيرها تصفيقا» لشركة زين على هذا الاعلان.

٭ تم خلال الحفل تكريم جميع أعضاء لجنة التحكيم وجميع الجهات الداعمة والراعية للحفل وعلى رأسهم وزارة الاعلام ممثلة بالوكيل فيصل المتلقم.

٭ علق الاعلامي نيشان على اعلان «سمعا وطاعة» بأن ظهور قامة كبيرة مثل صاحب السمو كاف بأن يمنح الاعلان أعلى الجوائز، لأن موضوعها عن رجل استطاع بحكمته لم الشمل في جميع انحاء العالم العربي.

٭ أطلق الإعلامي نيشان موقفا طالب خلاله الحضور في القاعة بالتصفيق اعلانا لرفض ما تتعرض له القدس اليوم وتأكيدا على أن «القدس لنا وهي عاصمة أبدية لفلسطين».