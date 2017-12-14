شريف حمدي

أعلنت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي تغيير هدف ملكيتها في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن «سفن» من استثمار طويل الأجل الى التخارج.

وتبلغ ملكية شركة الخير في سفن 44.8% تعادل 80.7 مليون سهم ويعادل إجمالي قيمة ملكيتها بحسب آخر إغلاق للسهم نحو 17.5 مليون دينار.

ويبلغ اجمالي أصول الشركة التي تعمل في بناء وإصلاح السفن 159 مليون دينار بنهاية الربع الثالث 2017. وبلغت أرباح الشركة إلى 4.5 ملايين دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى 2017، مقارنة بأرباح قدرها 4.54 ملايين دينار حققتها خلال نفس الفترة من عام 2016.

ويعد تخارج «الخير» من شركة سفن هو الخامس في أقل من عام بعد بيع ملكيتها البالغة 67% في شركة امريكانا مقابل 700 مليون دينار تعادل 2.3 مليار دولار، ثم الإعلان عن نيتها التخارج من حصتها البالغة 12.1% في شركة زين مقابل 781 فلسا للسهم تعادل 409 ملايين دينار والتخارج من حصتها البالغة 37% من شركة المال للاستثمار، وإعلانها التخارج من ملكيتها في أسمنت الخليج البالغة 37.8%.

ويتبقى لشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات 9 استثمارات مباشرة وغير مباشرة في البورصة الكويتية يبلغ إجمالي قيمتها السوقية 170 مليون دينار، أكبرها في شركة الاستثمارات الوطنية التي تملك بها 64% تعادل قيمته السوقية 55 مليون دينار.

وحققت شركة الاستثمارات الوطنية أرباحا للتسعة أشهر الاولى من 2017 بلغت 9.543 ملايين دينار، بما يعادل 11.3 فلسا للسهم، مقارنة بـ 1.03 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة الأصول المدارة من قبل الشركة 1.64 مليار دينار.

تليها القابضة الكويتية- المصرية بحصة تبلغ 18.3% تعادل قيمتها 40.3 مليون دينار، ثم الكابلات التي تعادل حصتها في الشركة نحو 37 مليون دينار.

ويبلغ إجمالي قيمة استثمارات شركة الخير في المركز المالي والسورية وأسس القابضة والاولى للاستثمار 12.4 مليون دينار.

وبعد سلسلة التخارجات التي أعلنت عنها شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ستتراجع حصتها من القيمة السوقية للبورصة الكويتية من 4.5% إلى 0.62%، حيث كانت القيمة السوقية لإجمالي حصصها في الشركات المدرجة يتخطى 1.3 مليار دينار ليهبط الى 170 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 87%، حيث بلغت القيمة الرأسمالية للبورصة نحو 27.3 مليار دينار.