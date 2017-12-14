ساهمت النجاحات المميزة لمكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية في مجال المشورة في مسائل الاستحواذ والاندماج للشركات والصفقات الكبيرة في حصد جائزة أفضل مكتب محاماة للعام 2٠١٧ في الكويت في حفل توزيع جوائز مجلة الأوث القانونية السنوية في الشرق الأوسط.

وقد حقق مكتب ميسان الذي تأسس منذ أقل من 3 سنوات العديد من الإنجازات والتي كان آخرها تقديم المشورة لشركة الخير الكويتية في بيع أسهم في شركة زين إلى شركة عمانتل والتي بلغت قيمتها ما يقارب 1.3 مليار دولار، وأداء المشورة في صفقة بيع المدرسة البريطانية في الكويت إلى نورد أنغليا للتعليم.

وقدم مكتب ميسان المشورة لقطاع «أسواق رأس المال»، حيث قدم المشورة إلى 7 من أصل 9 إصدارات للسندات في الكويت العام الماضي. وعلاوة على ذلك، تألق ميسان في قطاع «تسوية المنازعات»، حيث يعتبر الاسم المميز في هذا القطاع في الكويت، برز ذلك عبر إسداء المشورة إلى شركة أجيليتي في تسوية جميع التهم الجنائية المرفوعة ضدها من «حكومة الولايات المتحدة» فيما يخص عقود التوريد.

وحول الجائزة، قال الشريك الأول وأحد مؤسسي مكتب ميسان عبدالعزيز الياقوت ان فريق العمل بالمكتب يسعون جاهدين للتميز كل يوم، لافتا الى ان هذه الجائزة هي إشارة إلى العمل الشاق والدؤوب الذي يقوم به في تقديم أفضل مشورة لعملائنا، إضافة إلى كونها دليلا على الإدارة الناجعة في قيادة المكتب والعمل على المحافظة على مركز الصدارة في المنطقة.

والجدير بالذكر ان مجلة الأوث تعتمد على مجموعة من العوامل لاختيار الفائز بجائزة أفضل مكتب محاماة، من خلال إسداء المشورة لكبرى الشركات في المنطقة ومن خلال قيامها بتقديم المشورة في صفقات متميزة تحتاج إلى خبرات خاصة.