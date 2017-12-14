الغانم: «وربة» يسعى بثبات نحو تصدر الصناعة المصرفية الرقمية

بنك إكسبرس يجري معاملات مصرفية بأسلوب عصري بأدوات تقنية متطورة

صناعة الصيرفة الإسلامية تشهد تطوراً رقمياً متصاعداً يستوجب تطوير الخدمات المصرفية محمود فاروق

أطلق بنك وربة جهاز بنك إكسبرس، وهو عبارة عن فرع إلكتروني تفاعلي يستطيع العميل من خلاله مباشرة عملياته المصرفية بيسر وسهولة.

وتهدف مبادرة البنك الاستراتيجية هذه إلى تطوير قنوات خدماته عبر هذا الجهاز المصرفي الذي يوصف بالفرع المصرفي البديل ويعد امتدادا للفروع التقليدية، متميزا بالعصرية والمرونة كما يقدم خدمة فائقة الجودة للعملاء وفق معايير اختصار الوقت والجهد في آن واحد.

ويتميز بنك وربة بابتكار حلول مصرفية نوعية، يحرص في تصميمها على أن تلقي قيمة مضافة على تعاملات العملاء المصرفية وتعزيز الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت بخدمات غير مسبوقة.

وبناء عليه وانطلاقا من التزامه تطوير بنيته الرقمية وتقديم حلول فعالة تستند الى آخر التقنيات المتطورة، وذلك بالاستناد الى استراتيجيته الخمسية الرامية الى تكريسه رائدا في قطاع الصيرفة الإسلامية الرقمية.

وحول «بنك إكسبرس» الجديد ومزاياه الحصرية، قال شاهين حمد الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة قائلا: «نسعى وبكل قوة إلى تنويع خدماتنا الى العملاء ومنحهم تجربة فريدة عبر استخدام خدمات مصرفية متطورة، وذلك انطلاقا من جهودنا الى تبني وتطبيق أحدث التطورات التكنولوجية.

ونفخر بأن نضع جهازا مصرفيا تفاعليا يتيح لهم إجراء معاملاتهم المصرفية بأسلوب عصري وأدوات تقنية متطورة، كما يسمح لهم بالتواصل على مدار الساعة مع فريق مهني من بنك وربة عبر خدمة الاتصال المرئي بواسطة الجهاز ليجيب عن كل استفساراتهم ويقدم العون لهم في إنجاز معاملاتهم وفق خصوصية تامة».

وأضاف الغانم أن بنك وربة وضمن خطته الإستراتيجية بزيادة انتشار «بنك اكسبرس» ليشمل مناطق حيوية يمكن من خلالها خدمة العملاء بكل سهولة ويسر على مدار الساعة.

وختم الغانم: «إن صناعة الصيرفة الإسلامية اليوم تشهد تطورا رقميا متصاعدا ما يستوجب تطويرا للخدمات المصرفية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة وتحقيق رغبات العملاء عبر تقديم تواصل مصرفي تفاعلي غاية في الأمان والجودة القصوى يقدم خدمات مصرفية آنية وفق سرعة عالية.

وأكد أن بنك وربة اليوم يسعى حثيثا الى تصدر القطاع المصرفي الإسلامي، مدعوما بمحفظة غنية من الخدمات المصرفية الإسلامية المرتكزة على التقنيات الأكثر تطورا عالميا».

جدير بالذكر، أن هذه الخدمة ستتواجد في برج السنابل في مدينة العاصمة ـ الكويت، حيث تم إطلاقها لخدمة العملاء.

ومن المزمع أن يتم تواجد جهاز «بنك اكسبرس» في المستقبل القريب في عدد من المواقع الاستراتيجية الأخرى من أجل تسهيل المعاملات البنكية على العملاء.

كيفية استخدام بنك اكسبرس

يتميز جهاز بنك اكسبرس بخصائص ومزايا تلقي قيمة مضافة على العمليات المصرفية للأفراد، فبواسطته مثلا يمكن إجراء مسح ضوئي للشيكات التابعة لبنك وربة والموافقة عليها إذا كانت سليمة بالإضافة الى مسح الوثائق والأوراق وإمكانية استرجاع هذه الأوراق.

ويجدر القول أن الجهاز الجديد يمكن العملاء من القيام بمعظم المعاملات البنكية والتي تغنيه عن الذهاب الى الفرع، ومن ضمنها أيضا إمكانية تقديم طلب للحصول على تمويل مصرفي والحصول على كشف حساب رسمي ومختوم من بنك وربة.

هذا، ويتيح الجهاز أقصى درجات الأمان لمستخدميه، وهو يوفر إجراء العمليات المصرفية بخصوصية تامة، يضاف الى ذلك، اتسام العمليات المصرفية بالحماية العالية حيث في كل مرة يتم إجراء أي عملية مصرفية جديدة، يقوم الجهاز بطلب أي من الأمور التالية للموافقة على العملية وهي: صورة عن الهوية الشخصية أو شريحتها الذكية، الرقم السري، التوقيع والتعرف على الوجه.

خدمات تفاعلية متنوعة في مكان واحد

يقدم الجهاز التفاعلي الذاتي خدمات مصرفية متنوعة ونوعية، فبواسطته يستطيع عميل بنك وربة أن يفتح حسابا جديدا وأما غير عملاء بنك وربة فيمكنهم تقديم طلب فتح حساب مصرفي وكما يمكن تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمانية بالاستناد الى خدمة التوقيع الإلكتروني والتقييم من قبل الفريق المصرفي المعني للطلب، إضافة الى طباعة بطاقة السحب الآلي وتحديد أو إعادة تحديد الرقم السري، يضاف الى ذلك خدمة إيداع وسحب النقد وإيداع الشيكات المصرفية والتحويل من حساب الى حساب آخر ساري المفعول، كما الإبلاغ عن البطاقات المصرفية المفقودة أو المسروقة والحصول على نسخة مطبوعة من كشف الحساب المصرفي أو الخاص بالبطاقات الائتمانية وأيضا طلب كشف برصيد الحساب، ويمكن العملاء أيضا من تحديث بياناتهم الشخصية.