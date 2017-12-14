السفير المصري: الكويت رابع أكبر مستثمر أجنبي بـ 3.4 مليارات دولار

يوسف لازم

قال نائب رئيس مجموعة بوخمسين القابضة والرئيس التنفيذي د.عماد بوخمسين إن الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة في مصر، والتي كان من مظاهر نجاحها ارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، أدت إلى زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية إلى الكويت ومختلف أنحاء العالم، وهو أمر تدعمه المشروعات العملاقة في مجالات الصناعة والإنتاج الزراعي والسمكي، والتي جرى تنفيذها في زمن قياسي غير مسبوق رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وتبشر هذه المشروعات بمزيد من النمو في الصادرات المصرية، وهو أمر يضفي مزيدا من الأهمية على قطاع الشحن بصفة عامة وعلى الشحن الجوي بصفة خاصة.

ورحب بوخمسين بالسفير المصري لدى كويت طارق القوني، ومدير عام الإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف سليمان الفوزان، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي الطيار باسم جوهر، ورئيس القطاع الاقتصادي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي عادل هلال، وذلك خلال حضورهم حفل تكريم عملاء شركة مصر للطيران للشحن الجوي، الذي جرى برعاية شركة بوخمسين للطيران الوكيل الحصري لشركة مصر للطيران للشحن الجوي في الكويت.

وأوضح أن مجموعة بوخمسين القابضة ممثلة في شركة المدينة للشحن الجوي على وعي بنمو حركة الشحن الجوي في العالم.

من جانبه، قال السفير المصري لدى الكويت طارق القوني إن مصر تقدر مواقف الكويت الشقيقة الداعمة لها خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في المنتجات غير البترولية تجاوز 500 مليون دولار، ويصل إلى 3 مليارات دولار إذا أضيف له البترول، كما أشار إلى أن الكويت تأتي في مقدمة الدول المستثمرة في مصر بما يقارب 3.4 مليارات دولار تجعلها رابع أكبر مستثمر أجنبي، وثالث أكبر المستثمرين من البلاد العربية.

وشدد السفير طارق القوني على أن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي تثبت يوما بعد يوم أن مصر تمضي على الطريق الصحيح ولاسيما مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى غير مسبوق وتحسن معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات السياحة وتدفقات النقد الأجنبي، فضلا عن انخفاض عجز الميزان التجاري بالتوازي مع تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة سواء في محور تنمية قناة السويس أم بناء العاصمة الإدارية الجديدة والاهتمام بالبنية التحتية والمشروعات الزراعية والصناعية واستكشافات الغاز وغيرها.

من جهة اخرى، قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي الطيار باسم جوهر إن الشركة تغطي شبكة حول العالم تتجاوز السبعين محطة من خلال فراغات طائرات مصر للطيران للخطوط الجوية وأسطول طائرات مصر للطيران للشحن الجوي الحالي والذي حاليا يخضع الى خطة تطوير وتنويع لإعادة تخطيط الشبكة الإقليمية.

وأضاف جوهر خلال كلمته في حفل الإعلان عن بدء التعاون المشترك مع مجموعة بوخمسين وتكريم عملاء الشركة في الكويت «بالطبع يمكننا تحقيق أهدافنا ومواجهة تحديات صناعتنا بمستوى عال، مع شركائنا في الكويت «مجموعة بوخمسين»، قادرين على أن نحقق معا زيادة حصتنا في السوق الكويتي للقاهرة وعبر القاهرة لوجهات أوروبية وأفريقية وشرق أوسطية بالإضافة إلى منطقة الشرق الأقصى.

وفي ختام الحفل، قال مدير عام مجموعة بوخمسين للطيران الحسيني عبدالحميد إن قطاع الشحن الجوي آخذ في النمو بمنطقة الشرق الأوسط أكبر من المعدل العالمي، حيث ارتفعت أحجام الشحن على أساس سنوي لشركات النقل الجوي بنسبة 14.1% في أغسطس 2017، وارتفعت السعة بنسبة 2.8%، لافتا إلى أن المرافق الجديدة في الكويت تعتبر مجرد خطوة واحدة ضمن سلسلة من الإجراءات العازمة على تطوير وتحديث مبنى الشحن في المطار والذي تصل سعته إلى 8 آلاف متر مكعب، وذلك من أجل الحفاظ على مكانة المطار المحورية في مجال قطاع الشحن الجوي بمنطقة الخليج، قائلا إن هذه المشروعات والتوسعات تدعونا إلى التفاؤل بمستقبل أفضل لقطاع الشحن في الكويت.