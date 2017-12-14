الأرقام المليارية للمشاريع التنموية غير حقيقية نظمت شركة رساميل للاستثمار حلقة نقاشية حول الاستثمار المستدام، وذلك بمشاركة الخبير الاقتصادي جاسم السعدون، ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات البديلة في «رساميل» دخيل الدخيل، ومدير إدارة المحافظ والصناديق في «رساميل» حيدر توفيق، بالإضافة حضور عدد من المستثمرين والمهتمين بالاقتصاد المحلي والعالمي.

في البداية، تحدث جاسم السعدون عن ان أهم المتغيرات تأثيرا في أداء الاقتصادات الخليجية وهي متغيرات سواء كانت جيوسياسية أو بأسواق النفط، وهي متغيرات لا يمكن السيطرة عليها.

وقال السعدون: «تسويق الفرص الاستثمارية في بيئة اقتصادية طاردة للفرص هو امر صعب، حيث تشمل المخاطر الحالية حقول الاستثمار الثلاثة، وهي: العالم، والإقليم، والبيئة المحلية في الكويت، سواء كانت مخاطر اقتصادية او سياسية».

وحــــول الأوضـــاع الاقتصادية المتوقعة لدول الخليج، أشار السعدون الى اننا مقبلون على احتمالات حدوث أزمات مشابهة لما كان عليه الوضع في ازمة 2008، حيث فقدت دول الخليج 40% من معدل نموها قبل الازمة العالمية، وهو ما رجع الى انخفاض أسعار النفط والأزمات السياسية بين دول مجلس التعاون.

وردا على سؤال حول ارتفاع تكلفة المشاريع والأرقام المليارية المعلن عنها في خطة التنمية 2035 «كويت جديدة»، قال السعدون: «هذه الأرقام هي مجرد توقعات تطرح في بداية الحديث عن المشاريع، فهو توقع لما قد ينفق على المشروع ولكنه في النهاية قد ينفق اقل من الرقم المعلن او أكثر، ولكن الأهم هنا هو ان خطة التنمية بالكويت ليس لها هوية محددة».

وأضاف: «هناك توجه بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، ولكن على ارض الواقع لا نجد أي مشروع مرتبط بهذا التوجه، والوضع الان اسوأ مما كان عليه قبل الإعلان عن هذه الخطة».

وأكد السعدون على ضرورة ضخ الأموال في قطاع تتميز به الكويت عن غيرها من الدول المجاورة، مشيرا الى ان ما يحدث حاليا في خطة التنمية هو عدم توافق بين «العقل والعضل» أي بين الفكر والتخطيط وبين التنفيذ على ارض الواقع، وهو ما يضعف من خطة التنمية ويجعلها بلا هوية.

من جانبه، تحدث حيدر توفيق عن أداء الأسواق العالمية خلال 2017، مرجعا أسباب ارتفاع الأسواق الأوروبية الى انخفاض أسعار الفائدة في أوروبا وهو ما يجعل المستثمرين يفضلون الاستثمار بالأسهم، حيث لا يتوقع في المستقبل القريب ارتفاع أسعار الفائدة وان ارتفاع سيكون بحدود قليلة.

من جهته، قال دخيل الدخيل ان غلاء المعيشة في الكويت وهجرة بعض الخبرات من السوق المحلي، قد تؤثر على أسعار العقارات، حيث سيؤدى ذلك الى ضعف القوى الشرائية لدى المستهلكين.