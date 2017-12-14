منحت مجلة كلايمت كنترول العالمية د.إياد العطار جائزة المحرر لعام ٢٠١٧ في حفل أقيم في دبي الشهر الماضي.

وذلك لجهوده في نشر علم تنقية الهواء وأهميته في مجالات التكييف وتوليد الطاقة اقليميا وعالميا عبر إصدار مقالات عدة في هذا المجال.

وقد حازت مقالات ومقابلات العطار استقطاب عدد كبير من القراء في مختلف دول العالم منذ عام ٢٠١٠.

وتعليقا على حصوله على الجائزة، عبر العطار عن سعادته بالحصول على الجائزة المرموقة، وأكد على أهمية دعم هذا المجال من قبل الحكومات بتوفير ميزانيات للأبحاث وتطوير أنظمة تنقيه الهواء للمضي قدما في توفيره بشكل نقي ليس فقط للأفراد ولكن للتطبيقات الهندسية والصناعية المختلفة.

وأشار العطار إلى مساهمة ازدياد عدد السكان والتطور الصناعي بما في ذلك من متطلبات بنية تحتية لبناء مرافق اكثر بزيادة الاحتياج لتوليد الطاقة.

وبالتالي يتطلب ذلك تشغيل عدد اكبر من التوربينات لتغذية هذه المرافق ولتشغيل اجهزة التكييف المركزي وتقديم هواء نقي بارد ودافئ.

وذكر العطار ان الهواء النقي يلعب دورا محوريا في رفع أداء هذه التطبيقات عبر حمايتها بفلاتر عالية الكفاءة.

وتعتبر أجهزة التكييف المركزي من اكثر التطبيقات استهلاكا للطاقة حيث لا غنى عنها في المستشفيات والمطارات والمباني والمجمعات التجارية والسكنية لتقدم بدورها هواء نقيا ذا مواصفات فنية هندسية عالية الكفاءة، اضافة الى ذلك الغرف النقية لصناعة شبه الموصلات وغرف التحكم والسيرفرات بما في ذلك تقديم هواء نقي لأبنائنا في الحضانات والمدارس والجامعات.

كما شدد العطار على أهمية التشخيص الفيزيائي والكيميائي للهواء الخارجي كخطوة محورية لاختيار الهواء المناسب للتطبيق المعني، حيث اصبح استخدام فلاتر الهواء يشكل خط الدفاع الاول والاهم لتقديم نوعية هواء داخلي مناسبة ومطابقة للمعايير العالمية.

ورأى العطار ان على العالم ان يسعى الآن الى تصميم أنظمة تنقية هواء ذكية ذات قدرة هندسية فائقة لاستيعاب تركيز الشوائب المتزايد مع زيادة التلوث عالميا وليس فقط فلاتر هواء تقليدية تقيم على حدة.

ولفت العطار الى ان المعايير العالمية لاختبار اداء أنظمة الهواء الهندسي تفتقر الى الواقعية حيث ان تركيز الغبار في منطقه الخليج العربي يفوق بمراحل التركيز الذي يستخدم لتقييم فلاتر الهواء في المختبرات العالمية مما يجعل المقارنة الهندسية تكاد تكون مستحيلة.

بهذا الصدد، أكد العطار على ضرورة الاعتماد على معايير إقليمية لفحص فلاتر الهواء وانظمتها في مختبرات حكومية او عالمية مستقلة تراعي فيها التركيز العالي للغبار ومعدلات الرطوبة والحرارة العالية.

وشدد العطار على انه لا يمكن تقييم فلاتر الهواء وانظمتها على تنقية العوالق الصلبة فقط، بل لا بد من شمل الشوائب الغازية منها والسامة.

ناشد العطار الحكومات والمنظمات ضرورة توفير الهواء النقي لسكان العالم اجمع (نحو ٧.٥ مليارات شخص) واستطرد العطار قائلا: قد يكون من الساذج ان نطالب بتوفير الهواء لأناس لا يجدون قوت يومهم مثال مواطني دول افريقيا الفقيرة ولكنها امنية احلم بتحقيقها.

وختم الدكتور اياد العطار بقوله «اذا كنا نريد ان يرث اولادنا بيئة صحية فعلينا التغيير من إدراكنا لعوامل التغيير المناخي والعمل على التقليل من مستويات التلوث بشكل محكم يشمل التصحيح من التطبيقات الصناعية الملوثة الهواء والارتقاء بمعايير الاختبارات الهندسية لتصميم أنظمة تنقية ذكية ذات كفاءات مطلقة.

العطار في سطور

● د.اياد العطار استشاري دولي وباحث في تنقية الهواء.

● حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة تورنتو (كندا) وعلى شهادة الماجستير من جامعة الكويت والدكتوراه من جامعة لفبورو (المملكة المتحدة).

● تم اختياره من قبل المجلة الرسمية لجمعية تنقية الهواء بالمملكة المتحدة والجمعية الأميركية للتنقية وفصل الشوائب كعضو دولي لقسم التحرير من الكويت.

● نشر عدة مقالات وأبحاث عالمية في تنقية الهواء وكرم من قبل مجلة كلايمت كنترول العالمية وجامعة «تورونتو» الكندية وجامعة «كينج هي» الكورية.