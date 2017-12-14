قال معهد البترول الأميركي امس إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 7.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر لتصل إلى 444.4 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 3.8 ملايين برميل.

وانخفضت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.5 مليون برميل.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات البنزين زادت بواقع 2.3 مليون برميل في حين توقع محللون في استطلاع لـ «رويترز» زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.5 مليون برميل في حين كان من المتوقع ان تزيد 902 ألف برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بمقدار 257 ألف برميل يوميا لتصل إلى 7.3 ملايين برميل يوميا.