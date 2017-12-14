أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن من السابق لأوانه الحديث عن استراتيجية خروج من اتفاق خفض معروض النفط العالمي الحالي المبرم بين أوپيك ومنتجين من خارجها.

وقال المزروعي في بيان أمس «من السابق لأوانه التكهن بشأن استراتيجيات الخروج من الاتفاق في الوقت الحالي، القرار سيكون قرارا جماعيا بين أوپيك والشركاء غير الأعضاء في المنظمة في الوقت المناسب في المستقبل.

وأضاف أن أوپيك وروسيا ومنتجي النفط الآخرين المشاركين في الاتفاق يدركون أنه ساعد في تحقيق الاستقرار بالسوق عن طريق خفض تخمة المخزونات إلى مستوياتها الحالية.

وقال: «نحن ملتزمون بمواصلة هذه العملية وبالوصول إلى سوق أكثر استقرارا وتوازنا».

من جهة أخرى، توقع مصرف الإمارات المركزي أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بالإمارات 3% هذا العام بالمقارنة مع نمو 2.7% العام الماضي.

وقال البنك في مراجعة للربع الثالث من العام «التحسن الأخير في أسعار النفط أثار أجواء إيجابية في النشاط الاقتصادي بالقطاع غير النفطي وعزز الثقة الاقتصادية».

لكن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بصفة عامة 1.6% فقط في 2017 انخفاضا من 3% في 2016 بسبب انكماش القطاع النفطي في الوقت الذي تخفض فيه الإمارات الإنتاج في إطار اتفاق عالمي بين منتجي الخام.

وترتفع تقديرات المصرف المركزي لنمو القطاع غير النفطي عن النسبة البالغة 1.9% التي يتوقعها صندوق النقد الدولي.

ولم يفسر البنك سبب الاختلاف لكنه قال إن مؤشره الاقتصادي المركب غير النفطي، الذي وضع لتتبع النشاط، زاد 3.1% في الربع الثالث من 2017 على أساس سنوي وسجل نموا 3% في المتوسط للأرباع الثلاثة الأولى من السنة.

وقال البنك المركزي «الربع الثالث من 2017 هو أول فصل منذ بداية انخفاض سعر النفط يشهد تعافيا في المؤشر الاقتصادي المركب غير النفطي ليعود إلى معدله في الأجل الطويل ما يشير إلى انتعاش صوب مزيد من النمو».

وأضاف أن سوق العقارات السكنية في الإمارات واصلت في المجمل الانخفاض قليلا في الربع الثالث من 2017 مع تراجع الأسعار في دبي 1.4% بالمقارنة مع مستواها قبل عام وانخفاض الأسعار في أبوظبي 8.6%.