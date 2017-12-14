أعلنت مجموعة الامتياز الاستثمارية أن شركة الدار الخليجية للتجارة والمقاولات، التابعة لشركة الدار للهندسة والإنشاءات، قد قامت بسداد مديونية مستحقة عليها لأحد البنوك الخليجية.

وقالت «الامتياز» في بيان للبورصة، إن المديونية التي تم سدادها بقيمة 959 ألف دينار.

وأوضحت المجموعة أن الأثر المالي للمعلومة السابقة هو تخفيض قيمة المديونية في بيان المركز المالي وليس لعملية السداد تأثير على بيان الدخل (الأرباح والخسائر) لشركة الدار للهندسة والإنشاءات.

جدير بالذكر أن شركة الدار للهندسة والإنشاءات تابعة لمجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة 87.5%.