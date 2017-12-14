قال وزير النفط بخيت الرشيدي امس إن من المتوقع أن يستعيد سوق الخام توازنه قرب نهاية 2018 وإن أي استراتيجية للخروج من اتفاق تخفيضات لمعروض بين أوپيك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة ستكون تدريجية.

وقال الرشيدي في بيان إن العوامل الأساسية للسوق تحسنت تحسنا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية بفضل التطبيق الناجح للاتفاق، وتوقع أن تظل قوية على مدى 2018.

وأضاف أن اجتماع أوپيك في يونيو المقبل سيكون فرصة لمراجعة التقدم المحرز في الاتفاق الهادف لتقليص تخمة النفط وأنه سيسمح لجميع المنتجين بالبت في الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا.

وذكر ان تخفيضات معروض أوپيك والدول غير الأعضاء نجحت في تخفيض تخمة المخزونات العالمية أكثر من 50% منذ يناير.

ولفت إلى أن العوامل الأساسية لسوق النفط تحسنت في الأشهر القليلة الماضية بفضل تخفيضات المعروض وستظل قوية في 2018. وأشار الى أن سوق النفط العالمي يتجه صوب التوازن ومن المتوقع تحقيق ذلك قرب نهاية 2018

وأكد أن أي استراتيجية خروج من تخفيضات المعروض ستطبق بطريقة آمنة وتدريجية ولن تعطل السوق، مشيرا الى أن اجتماع أوپيك في يونيو سيسمح لجميع المنتجين بالبت في الخطوات التالية.