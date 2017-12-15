الدعم يؤكد حرص «بيتك» على تشجيع كل المبادرات والإبداعات العلمية للشباب الكويتي

نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» لقاء تنويريا لطلبة كلية الهندسة والبترول المشمولين برعايته لمشاريعهم، حيث يدعم «بيتك» 42 مشروع تخرج لطلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت والتي تخدم أكثر من 150 طالبا وطالبة بمختلف التخصصات، في نهج دأب عليه سنويا، وفي تأكيد جديد على اهتمامه بشريحة الشباب والطلبة والدارسين وحرصه على تشجيع كل المبادرات والإبداعات العلمية للشباب الكويتي عموما وطلبة الهندسة والبترول خصوصا، وضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك.

ويعتبر «بيتك» أكبر الداعمين لمشاريع تخرج طلبة كلية الهندسة والبترول لأكثر من 7 سنوات، حيث يؤكد «بيتك» من خلال دعمه لمشاريع تخرج هذا العدد من الطلبة والطالبات الذين سيشاركون بمشاريعهم في معرض التصميم الهندسي المزمع إقامته في يناير 2017، أن دعمه يأتي في إطار إدراكه أن «كلية الهندسة والبترول» من أهم الكليات التي تخرج طلبة مؤهلين للعمل في أهم قطاعات الاقتصاد في البلاد، فيما تعكس ثقته في قدرات الشباب الكويتي الذين تسهم معظم مشاريعهم في إيجاد حلول وأفكار مبتكرة تواجه المشكلات والتحديات التي تعترض بيئة العمل في المجال النفطي والمجالات الأخرى المتعلقة بهذه الصناعة.

وتم خلال اللقاء التعرف على مشاريع التخرج، والتأكيد على تطلع «بيتك» الى أن تسهم تلك المشاريع بمختلف اختصاصاتها في خلق أفكار يمكنها أن تثري الواقع الاقتصادي، إذ إن تحقيق التنمية والازدهار والتكامل الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا من خلال بيئة اجتماعية خصبة يسهم «بيتك» في توفيرها من خلال تقديم الدعم اللازم المادي والمعنوي لتنمية الطاقات العلمية وإيجـــاد ســبل ممهدة تفتـــح الأفــق واسعة للمضي قدما في التطوير والتنمية بما ينسجم مع استراتيجية «بيتك» الذي يضع التنمية ركيزة أساسية في أولوياته.

وأعرب طلبة الكلية عن تقديرهم لـ «بيتك»، مثمنين جهوده ودعمه المتواصل للطلبة والمبادرات العلمية والأنشطة المختلفة التي من شأنها أن تسهم في البناء والتطوير والتنمية بمفهومها الشامل.