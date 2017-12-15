«زين» حصدت 4 جوائز في فئة الحملات الوطنية والتأثير والإخراج والعلاقات العامة

حصدت شركة زين الكويت 4 جوائز ضمن جائزة الإبداع الإعلاني للعام 2017 السنة الخامسة، وذلك على هامش فعاليات الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة للملتقى الإعلامي العربي تحت رعاية وزير الإعلام محمد الجبري وبحضور ممثل وزير الإعلام الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي فيصل المتلقم، والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس.

ففــي فئــة «الحمــــلات الوطنية» التي سلطت الضوء على الأعمال الإعلانية ذات الطابع الوطني، فازت زين عن عملها الوطني «#لأهل_الكويت»، الذي عبرت الشركة من خلاله عن مشاعر الحب للكويت في أعيادها الوطنية، حيــث استخدمت فيه تقنية الـ 360 المتطورة.

أما في فئة التأثير التي ارتكزت على قياس مدى تأثير الإعلانات الدعائية على المستهلكين وقوة انتشارها بينهم، حصدت زين الجائزة عن إعلانها الضخم لشهر رمضان المبارك تحت عنوان «اعبد ربك حبا لا رعبا»، والذي بثت الشركة من خلاله رسالة أن الإسلام ليست له علاقة بالإرهاب، وأن الإسلام دين السلام، وأنه بريء من الكلام الذي ينسب إليه، حيث وصل الإعلان إلى ما يفوق الـ 11 مليون مشاهدة على الـ YouTube، ولاقى أصداء إيجابية غير مسبوقة بين وكالات الإعلام والصحافة حول العالم.

وفازت الشركة أيضا في فئة الإخراج عن إعلانها الذي أطلقته في عيد الفطر المبارك تحت عنوان «أتانا العيد يا محلاه»، الذي حقق عدد مشاهدات قارب الـ 16 مليون مشاهدة على الـ YouTube، بالإضافة الى فوز الشركة بجائزة الإبداع في العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية، وذلك عن سلسلة البرامج والمبادرات الاجتماعية التي أطلقتها وتبنتها على مدار العام 2017 ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

«الإعلان التلفزيوني الأكثر تأثيراً لعام 2017»

من جانبه، أعلن بنك الخليج عن فوزه بجائزة «الإعلان التلفزيوني الأكثر تأثيرا لعام 2017»، وقد تسلمت الجائزة مساعدة المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج ليلى القطامي خلال الاحتفال.

ويهدف الإعلان التلفزيوني الذي أطلقه بنك الخليج خلال شهر رمضان الماضي وأنتجته شركة جوي برودكشنز إلى تعزيز أهمية صلة الرحم والتواصل الأسري من خلال مشاهد صامتة ولكنها معبرة جدا، رواها الممثل الكويتي القدير سعد الفرج.

ويركز الإعلان التلفزيوني الذي جاء تحت عنوان «غير فكر» على ضرورة الحفاظ على ذكرى الأحباء الذين غيبهم الموت عن أسرهم، والتواصل مع الذين أبعدتهم المسافات، إلى جانب التسامح وتحسين العلاقات المنقطعة على مستوى العائلات والأصدقاء، وكذلك البر بالوالدين ورعايتهم. وقد حظي الإعلان التلفزيوني الذي تم بثه عبر مواقع يوتيوب، إنستغرام، فيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي بترحيب كبير على الصعيد المحلي والإقليمي.

Ooredoo تحصد جائزتين

أما شركة Ooredoo فقد حصدت جائزتين خلال الحفل الذي حضره ممثلا عن Ooredoo الكويت كل من مدير أول العلاقات العامة والاتصال الداخلي فاطمة دشتي ومدير أول العلامة التجارية فاطمة المخيزيم، وحصدت Ooredoo الكويت جائزة الحملات الوطنية عن إعلان «قصتكم شنو» وجائزة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية.

وفي تصريح له، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في Ooredoo الكويــــت مجبــل الأيوب: نفتخر بهذا التكريم الذي نحظى به للعام الرابع على التوالي، وهذا إنما يدل على تفوقنا في مجالات الإعلان والإعلام والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية.

وختم الأيوب قائلا: أود ان أتقدم بالشكر الجزيل لمنظمي هذه الجائزة، وعلى رأسهم الإعلامي الكبير ماضي الخميس رئيس الملتقى الإعلامي العربي وجميع القائمين عليها وأبارك لجميع الجهات الفائزة ونتمنى التوفيق للجميع.

جائزة الإبداع الإعلاني

أيضا حصلت الخليج للتأمين الكويت على جائزة الإبداع الإعلاني لعام 2017 عن حملتها «ما فيك إلا العافية»، حيث فازت الشركة بالمرتبة الأولى عن فئة الحملات الإعلانية المتكاملة وذلك وفق تقييم لجنة التحكيم التابعة للجائزة التي تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلاني وجعله أكثر فاعلية مع المجتمع، في الملتقى الذي أقيم في قاعة الراية بحضور عدد من الشخصيات المؤثرة في مجالات العلاقات العامة والتسويق والساحة الإعلانية على المستويين المحلي والعربي.

وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامـــة في الشركة عبدالعزيز بوشهري ان الخليج للتأمين- الكويت حصلت على الجائزة تقديرا لحملة «ما فيك إلا العافيــة» التــــي أطلقتها بهدف التعريف عن خدماتها المتنوعة في مجال التأمين الصحي والتي تم تصميمها من أجل خدمة احتياجات ومتطلبات المجتمع بكل فئاته، كما يشكل الحصول على هذه الجائزة فصلا جديدا يضاف إلى إنجازاتها المتميزة.