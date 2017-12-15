نسب تقييم مرتفعة ضمن فئات حماية الركاب البالغين والأطفال بالإضافة إلى حماية المشاة

حصلت سيارة جاكوار E-PACE الجديدة على تصنيف خمس نجوم من «البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة» Euro NCAP، وبذلك تحجز هذه السيارة المرتقبة مكانها بين أكثر السيارات أمانا في السوق.

وتحافظ جاكوار E-PACE، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات المدمجة (SUV) من «جاكوار»، على سلامة الجميع بتسجيلها نسبة تقييم قدرها 86% ضمن فئة حماية الركاب البالغين، و87% ضمن فئة حماية الركاب الأطفال، و77% ضمن فئة حماية المشاة.

وسجلت جاكوار E-PACE الحد الأقصى من النقاط في اختبار الاصطدام الجانبي، بالإضافة إلى اختباري الاصطدام الجانبي والاصطدام الأمامي الجانبي لفئة الركاب الأطفال.

كما سجلت السيارة نقاطا مرتفعة ضمن اختبارات المشاة، وتحديدا لناحية حماية الرأس في حالة الاصطدام.

وبهذه المناسبة، قال نيك روجرز، المدير التنفيذي لهندسة المنتجات في «جاكوار لاند روفر»: تعد السلامة من المبادئ الأساسية التي نرتكز عليها في تصميم سيارات «جاكوار»، ولهذا كنا سعداء جدا بحصول جاكوار E-PACE على تصنيف الخمس نجوم من «البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة».

ومن شأن هذا التصنيف أن يساعد «جاكوار» على اكتساب عملاء جدد وتحديدا من شريحة العائلات الشابة. ويساهم التزامنا بأولوية السلامة، إلى جانب التصميم الرائع وديناميكيات القيادة المتميزة، في جعل E-PACE سيارة عصرية بامتياز.

وتشمل الأنظمة المتطورة لمساعدة السائق في سيارة جاكوار E-PACE: نظام الكبح الاضطراري التلقائي مع ميزة رصد المشاة الذي يوفر تحذيرا صوتيا استباقيا من وقوع اصطدام، وفي حال عدم استجابة السائق لهذا التحذير، يتم تشغيل المكابح تلقائيا لتفادي الاصطدام أو التخفيف من آثاره، إلى جانب مصابيح LED أمامية بتقنية المصفوفة الليزرية والتي تستخدم نظامي مساعد الضوء العالي الذكي والإضاءة الأمامية التكيفية لتقسيم الضوء الرئيسي إلى شرائط عمودية دقيقة جدا تضاعف مستوى الإضاءة حول السيارات القادمة وتلقي أمامها مساحة من الظل لمنع انبهار عيني السائق.

كما تزود السيارة بنظام المساعدة على البقاء ضمن المسار، والذي يساعد في الكشف عن الانحراف غير المقصود عن المسار، ويعيد توجيه عجلة القيادة للحفاظ على المسار الصحيح، إلى جانب نظام مراقبة حالة السائق الذي يتحسس حالة السائق عبر متابعة مدخلات عجلة القيادة والمكابح ودواسة الوقود، ويقوم بعدها بتنبيه السائق في حال رصد أي حالة تعب أو إجهاد لديه.

إلى جانب الأنظمة السابقة نجد النظام التكيفي لتثبيت السرعة مع نظام المساعدة في الحفاظ على مسافة الأمان، ففي حال أبطأت السيارة الأمامية سرعتها، يقلل النظام التكيفي لتثبيت السرعة من سرعة E PACE أوتوماتيكيا للحفاظ على مسافة آمنة، ومن ثم تستأنف سرعتها المعينة مسبقا بمجرد خلو الطريق أمامها.

كما تزود السيارة بوسادة هوائية للمشاة، ففي حالة التصادم، تشغل المستشعرات الموجودة في المصد الأمامي وسادة هوائية خارجية لحماية المشاة أو راكبي الدراجات من ملامسة الزجاج الأمامي، إلى جانب نظام الكشف عن السيارات عند الرجوع إلى الخلف، ونظام مراقبة النقطة العمياء.

هذا، وبإمكانكم التعرف على المزيد من المعلومات عن سيارة جاكوار E-PACE عبر زيارة شركة السيارات الكويتية للتجارة «الزياني» الوكيل الحصري والموزع المعتمد لسيارات جاكوار في الكويت.