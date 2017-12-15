انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.24 دولار أي بنسبة 2% ليبلغ 60.39 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسواق النفط خلال تعاملات أمس مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي، لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015، حسب «رويترز». وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات بما يعادل 0.2% إلى 56.69 دولارا للبرميل مقارنة بالتسوية السابقة. وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت 62.79 دولارا للبرميل مرتفعة 35 سنتا أو 0.6% عن إغلاقها السابق.