الوزير الروضان حريص بمتابعته توفير كافة الخدمات لأصحاب التراخيص

دعم وتنمية المشروعات الصغيرة عبر تطوير اللوائح والقوانين

دعم مشاريع الشباب لتنتقل من مراحل المشاريع الصغيرة إلى المتوسطة والكبرى

فكرة المعرض جديدة ومتميزة وتطرح لأول مرة تحت شعار «حدد - خطط - ابدأ»

الدهيم: المعرض يعنى بتوفير الأنشطة والخدمات المتعلقة بمساعدة فئات الشباب المبادر

القادري: المشاركات ضمت 100 جهة عارضة للقطاعين الحكومي والخاص

يوسف لازم

أكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة أحمد الفارس على حرص الوزارة على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تطوير اللوائح والقوانين التي تخدم أصحاب تلك المشروعات، لتستعد خلال الفترة المقبلة لتطبيق نظام النافذة الواحدة من خلال الأنظمة الإلكترونية دون الحاجة إلى حضور المراجع اعتبارا من بداية 2018، وسيتضمن ذلك تأسيس وترخيص الشركات على أن يحضر المراجع عند التوقيع فقط لدى كاتب العدل، حيث تسعى الوزارة إلى ميكنة خدماتها من خلال مراكزها الـ 12 على أن تكون جميعها عن طريق الأون لاين.

وأوضح الفارس في تصريحاته للصحافيين على هامش افتتاح معرض «ابدأ العمل» في أرض المعارض بمشرف أن عملية تأسيس الشركات باتت تستغرق ما بين 3 إلى 5 أيام فقط، وذلك مقارنة مع 4 أشهر كانت تستغرقها في السابق، وذلك ما لم تكن هناك جهة رقابية سواء الداخلية أو البلدية، أو أي جهة مسؤولة عن الموافقة على إصدار هذا النوع من التراخيص، مؤكدا أن الوزارة تسعى دائما إلى تطوير أدواتها ولوائحها.

وأشار الى ان استراتيجية الوزارة تركز على دعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إصدار الرخص الحرة والمنتهية الصغر، وكذلك إصدار لائحة العربات المتنقلة، ولائحة المعارض الموسمية، مشيرا إلى أن تلك الإصدارات تصب جميعها في مصلحة المبادرين، كما تقوم الوزارة بدعوة أصحاب المشاريع من المبادرين من خلال لقاءات مفتوحة وورش عمل بالتعاون مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والهيئة العام للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وأكد ان الوزارة ستستمر في دعم هذه الفئة حتى تنتقل من مراحل المشاريع الصغيرة إلى المتوسطة والكبرى، مؤكدا ان أبواب الوزارة مفتوحة دائما أمام المبادرين، وهي من الأمور التي يحرص عليها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في التأكد من وصول كافة الآراء والاقتراحات إليه.

وبين الفارس ان فكرة المعرض جديدة ومتميزة وتطرح لأول مرة بشعار «حدد - خطط - ابدأ»، ليحقق معرض «ابدأ العمل» انطلاقة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الفكرة مرورا بمراحل تأسيس المشروع كاملة من تخطيط وإعداد التصاميم والمطبوعات وعمل دراسات الجدوى والتمويل واستخراج التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية بتفعيل كيانها القانوني وانتهاء بافتتاح المشروع ومزاولة نشاطه التجاري عمليا على أرض الواقع.

ومن جهة أخرى، قالت المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم ان المعرض يعد واحدا من أهم الفعاليات والتظاهرات التي تشهدها البلاد في مجال المعارض الشبابية ويأتي دور شركة معرض الكويت الدولي على توفير كامل الدعم اللازم لهم، حيث تحرص على احتضان فعالياته ورعايته من خلال تقديم منصات العرض لهذه الفئة لاستقطاب وانطلاق أصحاب المشاريع الصغيرة من الجنسين مع اتاحة الفرصة لتسويق أفكارهم الجديدة المتميزة تحت شعار (حدد، خطط، ابدأ)، وباعتبار فكرة هذا المعرض فكرة جديدة ومتميزة تطرح لأول مرة على مستوى الكويت انطلاقا من ارض المعارض بمشرف.

وأضافت ان المعرض يعنى بتوفير الأنشطة والخدمات التي تتعلق بمساعدة فئات الشباب الكويتي من المبادرين والمهتمين الراغبين في البدء بممارسة اي نشاط تجاري جديد بالكويت ومتطلباته انطلاقا من الفكرة مرورا بمراحل تأسيس المشروع التجاري كاملة من تخطيط وإعداد التصاميم والمطبوعات وعمل دراسات الجدوى، وطرق التمويل واستخراج التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، انتهاء بتفعيل كيانها القانوني وبافتتاح المشروع ومزاولة نشاطه التجاري عمليا على ارض الواقع.

من ناحيتها، قالت مدير المعرض شريفة القادري ان الدورة الحالية لهذا المعرض الذي يقام لأول مرة على مستوى الكويت تحت شعار «حدد، خطط، ابدأ»، تعد فكرة جديدة رائدة ومتميزة تطرح لأول مرة انطلاقا من ارض المعارض بمشرف، حيث استقطبت العديد من الجهات، ما بين مشارك وراع تمثل شركات ومؤسسات محلية عاملة من كلا القطاعين الحكومي والخاص.

وعن تجربتها مع الشركات اوضحت القادري قائلة: انني قمت بمقابلة 45 شركة ناجحة عاملة بمختلف المجالات، حيث تمت الاستعانة بهم لمعرفة ما الإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها من قبلهم للبدء بمشاريعهم، والتعرف على الصعوبات التي واجهتهم خلال هذه المسيرة، وما الشركات الخدمية التي تعاملوا معها وقامت بتنفيذ هذه الأعمال لهم، وعليه تمت دعوة الشركات الناجحة الى جانب الشركات الخدمية المنفذة لهذه الأعمال للمشاركة بالمعرض ليستفيد من تجاربها زوار المعرض من المهتمين، حيث وجدنا تجاوبا كبيرا جدا من قبلهم في محاولة منا لنقل تجاربهم الناجحة للحضور، باستثناء فئة قليلة لا تذكر من بعض الشركات والتي تعللت بعدة أسباب لعل ابرزها الخشية من المنافسة.

وأشارت القادري الى ان المشاركات ضمت عددا من الجهات بلغ أكثر من 100 جهة عارضة ممثلين لكلا القطاعين الحكومي والخاص منها جهات داعمة، وراعية، ومنفذة لمثل هذه الأنشطة والفعاليات كالوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة باستخراج التراخيص وغيرها، إضافة الى الممولين كالصندوق الوطني وجهات التمويل الأخرى، ويشمل أيضا مزودي الخدمات من الجهات المنفذة لجميع الأعمال اللازمة عمليا لبناء وتنفيذ مشروعاتهم وإبرازها الى حيز الوجود.