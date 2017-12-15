سيولة أسبوعية ضعيفة بإجمالي 40 مليون دينار

مكاسب جلسة أمس بعد تثبيت سعر الخصم أعادت للسوق توازنه

شريف حمدي

انعكس قرار بنك الكويت المركزي مساء أول من أمس، الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 2.75%، على أداء مؤشرات ومتغيرات بورصة الكويت بشكل إيجابي في جلسة أمس، حيث أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات بنسبة 1.5% للمؤشر السعري، ونحو 1% للمؤشرات الوزنية، كما شهدت السيولة قفزة كبيرة بنسبة 88%، إذ بلغت 13.2 مليون دينار ارتفاعا من نحو 7 ملايين دينار في الجلسة قبل الأخيرة.

وجاء قرار بنك الكويت المركزي عقب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأشار المركزي الكويتي الى أن القرار جاء نتيجة قراءة فاحصة للبيانات، وسط أجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي وتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية.

ومن المنتظر أن يستمر التأثير الإيجابي لقرار تثبيت سعر الفائدة على الإيداعات البنكية على البورصة الكويتية في الجلسات المقبلة، نظرا لأن زيادة فوائد الإيداعات البنكية تشجع بعض المستثمرين بسوق الأسهم على التخارج وتوجيه مدخراتهم للبنوك للاستفادة من زيادة العوائد، إلا أن التوقعات في سوق الكويت تبقى مهمة صعبة في ظل سوق يتأثر بالأحداث الجيوسياسية والأوضاع السياسية المحلية أكثر من المعطيات الاقتصادية الإيجابية.

وعلى مستوى الحصيلة الأسبوعية للبورصة، شهدت المؤشرات ارتفاعا جماعيا، حيث ارتفعت المؤشرات الوزنية جراء عمليات استهداف العديد من الأسهم القيادية خاصة في القطاع البنكي، في حين كان هناك إقبال أيضا على اقتناء الأسهم المتوسطة والصغيرة ذات الطابع المضاربي، ما عزز نشاط المؤشر السعري الذي حقق ارتفاعا بنهاية تعاملات الأسبوع.

وشهــدت السيـــولــــة الأسبوعية للبورصة تراجعا بنسبة 36% تقريبا، بانخفاض الحصيلة الإجمالية إلى 40.5 مليون دينار بمتوسط يومي 8 ملايين دينار، وذلك مقابل 63 مليون دينار بمتوسط يومي 12.5 مليون دينار في الأسبوع الماضي.

وكان للمكاسب التي حققتها البورصة في الجلسة الختامية أمس أثر ايجابي خاصة على مستوى السيولة التي ارتفعت لأعلى مستوى لها خلال الأسبوع لأكثر من 13 مليون دينار تشكل 32% من الحصيلة الأسبوعية، علما أن جميع الجلسات الأربع التي سبقت جلسة الخميس كانت السيولة الإجمالية دون 10 ملايين دينار.

وارتفعـــت الــقيمـــة الرأسمالية للبورصة في نهاية تعاملات الأسبوع لتصل إلى 27.118 مليار دينار لتصل المكاسب السنوية إلى 3.8%.

وأنهت المؤشرات تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.3%، محققا 145 نقطة مكاسب ليصل المؤشر إلى 6332 نقطة، محققا 10.2% مكاسب سنوية.

٭ حقق المؤشر الوزني مكاسب بنسبة 1.5% بتراجع نقطة واحدة ليصل إلى 400 نقطة، محققا 5.2% مكاسب منذ بداية العام.

٭ ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.6%، بمكاسب بلغت 15 نقطة ليصل إلى 910 نقاط، محققا 2.8% مكاسب سنوية في العام الحالي.