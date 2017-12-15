أعلنت شركة المركز المالي الكويتي عن قيام شركة «إم.ه.آي.هولدنغ لمتد»، التابعة لها، بتوقيع اتفاقية مع شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات لشراء 29.5% من حصة الأخيرة في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن.

وأوضحت «المركز» في بيان للبورصة، أن الاتفاقية بين شركتها التابعة و«الخير الوطنية» تمت أمس، بهدف شراء الحصة المذكورة والتي تعادل نحو 53.17 مليون سهم، حيث سيتم الشراء من خلال المحفظة الاستثمارية للشركة التابعة مع «المركز».

وأضافت «المركز» أن عملية الشراء ستتم وفقا للقواعد والأنظمة المعمول بها لدى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، موضحة أن السعر الابتدائي لافتتاح المزاد بحسب الاتفاقية الموقعة يبلغ 320 فلسا للسهم الواحد. وأشارت الشركة في البيان، إلى أنه وبعد استكمال الصفقة سيتم استدخال مستثمرين جدد في الشركة التابعة «إم.ه.آي.هولدنغ لمتد»، ومن ثم سيتغير هيكل رأسمالها وتبعيتها لـ «المركز» حسبما سيتم الإعلان عنه في حينه.

وكانت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، قد أعلنت عن نيتها التخارج من حصتها في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن.

وتمتلك «الخير الوطنية» ومجموعتها شركة الاستثمارات الوطنية حصة نسبته 45.1% تقريبا من رأسمال «سفن»، والبالغ 18.02 مليون دينار موزعا على نحو 180.2 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.