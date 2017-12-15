أعلن مصدر حكومي إن مجلس الوزراء اللبناني وافق امس على عرض لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في البحر مقدم من اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، وذلك في أول جولة لترسية تراخيص التنقيب في البلاد.

وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل على تويتر: «مبروك للبنانيين إقرار بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية».

وتشير المسوح الجيولوجية إلى وجود احتياطات في لبنان لكن حتى الآن لم يجر أي حفر استكشافي لتقدير حجم هذه الاحتياطات.

وأعاد لبنان إطلاق المزايدة التنافسية على حقوق الاستكشاف والإنتاج في يناير بعد تأخر استمر 3 سنوات بسبب حالة الشلل السياسي.

وكان كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية قدم العرض الوحيد في المزايدة التي أغلقت 12 أكتوبر، وذلك لمنطقتين، 4 و5، من أصل خمس مناطق بحرية.