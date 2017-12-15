القيم الإيجارية في محافظة الفروانية من 280 إلى 300 دينار

40 ديناراً إيجار المتر التجاري للدور الأرضي في «العاصمة».. و50 ديناراً في السالمية

قال تقرير بيت التمويل الكويتي إن نسب الإشغال استقرت عند معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية، حيث تراوحت تلك النسبة بين 87 - 95%، بينما تحسنت نسب الإشغال في العقارات التجارية ولاسيما في المكاتب التي تقع في منطقة العاصمة.

السكن الخاص

ووفقا للتقرير، تباينت متوسطات القيم الإيجارية بين المناطق والمساحات المختلفة، ويتراوح متوسط القيمة الإيجارية في الدور الأرضي 3 غرف وصالة مساحة 135م2 من 400 إلى 520 دينارا في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر مربع خلال الربع الثالث 2017 في محافظة حولي، بينما تصل في محافظة العاصمة حوالي 550 دينارا كما في بعض المناطق مثل منطقة اليرموك والقادسية، ويزيد إلى 600 دينار في بعض المناطق المتميزة مثل منطقتي المنصورية وكيفان، في حين يبلغ متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية من 320 إلى 370 دينارا ويصل في بعض المناطق المميزة إلى 400 دينار، ويصل إلى 450 دينارا في بعض المناطق الأكثر تميزا، ويتراوح بين 320 إلى 420 دينارا في مناطق محافظة الأحمدي.

وذكر التقرير أن القيمة الايجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م للسكن الاستثماري بلغت في محافظة العاصمة من 310 إلى 330 دينارا، بينما تتراوح لنفس المساحة في محافظة حولي من 295 إلى 320 دينارا وقد تزيد إلى 330 دينارا، وفي محافظة الفروانية من 280 إلى 300 دينار، وفي محافظة الأحمدي بين 250 إلى 270 دينارا، ومن 280 إلى 300 دينار في محافظة مبارك الكبير، وفي محافظة الجهراء من 270 إلى 300 دينار.

الشقق الاستثمارية

أما الشقق الاستثمارية مساحة من 80 إلى 85 مترا مربعا فقد سجلت القيمة الايجارية لها بين 370 و390 دينارا في محافظة العاصمة، ومن 350 إلى 380 دينارا في مناطق محافظة حولي، ومن 340 إلى 360 دينارا بمحافظة الفروانية، ومن 310 إلى 330 دينارا في محافظة الأحمدي و360 دينارا في محافظة مبارك الكبير والجهراء.

إيجار «التجاري»

وأوضح التقرير أن متوسط معدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي، فيتراوح بين 20 و45 دينارا للمتر كما في منطقة حولي بينما يصل إلى 40 دينارا في المواقع المتميزة من منطقة المدينة بمحافظة العاصمة وإلى 50 دينارا في السالمية.

ويبلغ معدل إيجار المتر المربع من المكاتب في الميزانين من 12 إلى 14 دينارا في بعض الأماكن المتميزة والمساحات الكبيرة نسبيا ويصل إلى 16 دينارا في بعض مناطق محافظة العاصمة، وفي حولي والفحيحيل 12 و13 دينارا وفي منطقة المنقف 10 دنانير، و14 دينارا في منطقة الفروانية.

وأضاف التقرير أن القيمة الإيجارية للدور الكامل الأرضي من عقار السكن الخاص مساحة 400 متر تتراوح بين 780 و880 دينارا في محافظة حولي وتصل إلى 800 و850 دينارا في بعض المناطق المميزة، فيما تزيد قليلا إلى 900 دينار في بعض المناطق الأكثر تميزا، وتتراوح القيمة الإيجارية أغلب مناطق محافظة العاصمة من 830 إلى 930 دينارا، وتزيد على ذلك لتتخطى 1000 دينار في المناطق المتميزة مثل العديلية والفيحاء والروضة، وتتراوح القيمة الإيجارية لهذه المساحة في محافظة الفروانية من 620 إلى 720 دينارا، وتصل إلى 750 دينارا في المناطق المميزة.

وتتراوح في مناطق محافظة الأحمدي بين 660 دينارا إلى 760 دينارا، بينما تبلغ 750 دينارا وتصل إلى 850 دينارا في بعض المناطق المميزة بالمحافظة، في حين يبلغ متوسط القيمة الإيجارية في محافظة مبارك الكبير من 570 إلى 670 دينارا، ويصل لأقل من 750 دينارا في أبو فطيرة وإلى 850 دينارا في بعض المناطق المتميزة مثل المسايل، وفي محافظة الجهراء تتراوح القيمة الإيجارية لمعظم المواقع بين 550 و650 دينارا و690 دينارا في المناطق المتميزة كما في منطقة الجهراء القديمة.