أعلنت شركة زين عن آخر عروضها الذي تقدم من خلاله خصما خاصا لجميع عملائها بقيمة 50% على المكالمات الصوتية الدولية الصادرة إلى أي من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال اليوم فقط بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بيومها الوطني.

وعبرت الشركة في بيان صحافي، عن صادق تهانيها للشعب البحريني وقيادته ولأركان السفارة البحرينية في الكويت وجميع الأشقاء البحرينيين المقيمين على أرض الكويت، مبينة أنها انتهزت الفرصة لمشاركة عملائها هذه المناسبة لتكون أول شركة اتصالات تبادر بتقديم تخفيضات بهذا الحجم.

وأوضحت «زين» أنها بادرت بتقديم هذا العرض في إطار حرصها على مشاركة كافة عملائها في مناسباتهم على مدار العام، مشيرة إلى أن جميع عملائها من ذوي الدفع الآجل والمسبق سيحصلون على خصم بقيمة 50% على المكالمات الصوتية الدولية الصادرة إلى كل من البحرين، والإمارات، والسعودية، وعمان، وقطر.

وأكدت «زين» أنها دائما ما تعتبر نفسها شريكا رئيسيا لعملائها في كافة الأوقات والمناسبات، حيث تحرص باستمرار على المشاركة الفاعلة بالمناسبات الوطنية ومختلف المناسبات السعيدة، ومنها الأعياد الوطنية التي تعيشها كافة الشعوب، مشيرة إلى أن هذا العرض يسري على جميع عملاء الدفع الآجل والدفع المسبق.