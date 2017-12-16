يستعد بنك برقان للإعلان عن أسماء الفائزين في السحوبات ربع السنوية لحسابي يومي وYouth للشباب، والتي ستقام غدا.

ويقدم حساب يومي سحوبات ربع سنوية من خلالها يحصل العميل على الفرصة لربح جائزة نقدية بقيمة 125 دينارا.

وللتأهل للسحوبات ربع السنوية لحساب يومي، يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار، لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.

أما بالنسبة لسحب حساب Youth للشباب، فيحصل الفائز الأول على جائزة نقدية قيمتها 1000 دينار، بينما يحصل كل من الفائز الثاني والثالث على قسيمة دخول مجاني وغير محدود لجميع الأفلام المعروضة في جراند سينماز لمدة عام كامل.

وللتأهل لسحب حساب Youth للشباب ربع السنوي، يجب أن يتم تحويل المكافأة الطلابية للحساب، حيث إن كل 20 دينارا في حساب Youth تمنح صاحبها فرصة لدخول السحب ربع السنوي.