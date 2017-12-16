احتفلت شركة الحمراء العقارية بمرور 5 سنوات على افتتاح برج الحمراء للأعمال تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والذي يعد أطول برج في الكويت والرابع على مستوى ناطحات السحاب عالميا.

وجدير بالذكر ان المشروع نال من شركات هندسية دولية شهادات دامغة على تفوقه على أكثر من صعيد، فارتفاع البرج يصل الى 413 مترا يضم 80 طابقا بارتفاعات طوابق تختلف عن أي برج آخر في العالم لتصل الى 10 أمتار في بعض الطوابق، اي انه يساوي 100 طابق بالمعايير العالمية.

وتبلغ مساحة بهو/ ردهة المدخل 900 متر مربع بارتفاع 24 مترا، ما يجعله أفخم بهو في العالم بتصميم فريد وحجم هائل ويسمى (Lamella) وهي كلمة إيطالية فقد استغرق بناؤه 400 يوم وحصد جوائز عالمية لعدم احتوائه على أعمدة ظاهرة تخترقه، ويخدم البرج 40 مصعدا هي الأكثر تطورا بسرعة 10 أمتار بالثانية ويتسع الواحد منها لنحو 40 شخصا.

ويتميز البرج بكون كل دور على حدة يختلف في وضعيته عن الدور الذي يسبقه، والذي تبتدأ من ارتفاع 35 مترا.

وكذلك تتغير زاويتها كلما بلغنا بالارتفاع دورا، وحتى اذا وصل البرج إلى ذروته يكتمل الالتفاف بشكل كامل مما يضيف لمسة انيقة ينفرد فيها برج الحمراء للأعمال لا تقتصر على التصميم.

وايضا ينفرد البرج بإطلالة خلابة على الكويت يختص بها دون غيره، وهذه اللمسة الجمالية لها أيضا فوائد عملية لكون الطوابق تتبادل المواقع من الشرق إلى الغرب بشكل يقي المكاتب من أشعة الشمس.

وشاركت شركة الحمراء العقارية موظفي البرج وشركائها بالنجاح خلال إقامتها في 12 الجاري في ردهة برج الحمراء.