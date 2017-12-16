أظهرت قائمة كبار الملاك بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي زيادة حصة مجموعة بوخمسين القابضة حصتها في بنك الكويت الدولي بنصف نقطة مئوية إلى 35.32% مقارنة بحصتها السابقة البالغة 34.81% بشكل مباشر وغير مباشر حسبما ذكر موقع بورصة الكويت في التقرير اليومي للتغيرات في الإفصاح عن المصالح.

وتقتصر قائمة كبار الملاك الذين يملكون حصة تزيد على 5% على مجموعة بوخمسين القابضة، إضافة الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تبلغ حصتها 7.96% من أسهم البنك.

ويبلغ رأسمال بنك الكويت الدولي 103.7 ملايين دينار موزعة على 1.03 مليار سهم.