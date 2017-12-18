أعلنــت شركة زيـــــن الكويت عن آخر عروضهــا الذي تقدم من خلاله خصما خاصا لجميع عملائها بقيمة 50% على المكالمات الصوتية الدولية الصادرة إلى أي من دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين 18 ديسمبر الجاري، وذلك بمناسبة احتفالات دولة قطر الشقيقة بيومها الوطني.

وعبرت الشركة في بيان صحافي عن صادق تهانيها لكل الشعب القطري الشقيق وقيادته الحكيمة ولأركان السفارة القطرية في الكويت وجميع الأشقاء القطريين المقيمين على أرض الكويت، مبينة أنها انتهزت الفرصة لمشاركة عملائها هذه المناسبة لتكون أول شركة اتصالات تبادر بتقديم تخفيضات بهذا الحجم.

وأوضحت زين أنها بادرت بتقديم هذا العرض في إطار حرصها على مشاركة كل عملائها في مناسباتهم على مدار العام، مشيرة إلى أن جميع عملائها من ذوي الدفع الآجل والمسبق سيحصلون على خصم بقيمة 50% على المكالمات الصوتية الدولية الصادرة إلى كل من دولة قطر، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.