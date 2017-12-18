المؤتمر سيستعرض تجارب ناجحة ومميزة في هذا القطاع

تأكيدا على دورها الريادي في قطاع تكنولوجيا الاتصالات، تطلق Ooredoo، ممثلة بقطاع منتجات الشركات والمؤسسات Ooredoo Business، مؤتمر ومعرض إنترنت الأشياء IoT الأول في الكويت وذلك في فندق الجميرا من 19 حتى 21 من الشهر الجاري والذي تنظمه شركة فيغور ايفينتس بمشاركة ورعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات التابع لمجلس الوزراء، ومنظمة IoT Asia الإقليمية المعنية بتكنولوجيا الأشياء.

ويسلط المؤتمر والمعرض الضوء على تكنولوجيا الأشياء وكيفية تبني هذا النمط الجديد في استخدام تكنولوجيا الاتصالات للاستفادة منه في قطاعات الصحة والنقل العام والخدمات وغيرها من القطاعات على مستوى المؤسسات والأفراد.

كما يساهم المؤتمر في تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع المميز والمتوقع أن يكتسح قطاعات الاتصالات والخدمات بحلول 2020، بالإضافة إلى استعراض تجارب ناجحة ومميزة في هذا القطاع.

ويضم برنامج المؤتمر الممتد على مدار 3 أيام نخبة من المتحدثين في مختلف القطاعات والذين يسلطون الضوء على تجاربهم الشخصية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض أطر التعاون المشترك بين مختلف القطاعات في خدمة العملاء والمستخدمين لهذه التكنولوجيا.

وفي تعليق له حول ذلك، أكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي في Ooredoo الكويت مجبل الأيوب أن إطلاق هذا المؤتمر ما هو إلا تأكيد على التزام الشركة وإيمانها الراسخ بدورها الأساسي في ريادة قطاع الاتصالات.

وأضاف: إيمانا منا بقيمنا الأساسية في الشركة، وهي الاهتمام والتواصل والتحدي، نرى أنه من الضروري تبني أنماط الاستخدام الجديدة لتكنولوجيا الاتصالات، حيث ان هذا القطاع يتسم بسرعة الوتيرة، واستطاع القطاع خلال فترة بسيطة أن يصبح أحد العناصر الداعمة لكثير من القطاعات الأساسية.