الناقلة رفعت وجهاتها الأفريقية إلى 12 محطة

حطت طائرة فلاي دبي امس في مطار كليمنجارو الدولي لتدشن الناقلة أولى رحلاتها إلى هذه الوجهة لتعزز بذلك شبكة وجهاتها الافريقية إلى 12 وجهة.

وستخدم فلاي دبي الوجهة الجديدة بواقع 6 رحلات أسبوعيا، ثلاث منها من خلال توقف في العاصمة التنزانية دار السلام، وبذلك ترتفع رحلات فلاي دبي إلى تنزانيا لتصل إلى 14 رحلة أسبوعيا تخدم 3 وجهات هناك وهي دار السلام وزنجبار، إضافة إلى كليمنجارو.

وهبطت الطائرة ارض المطار في الساعة 7:45 صباحا بالتوقيت المحلي وكان على متنها وفد فلاي دبي برئاسة سودير سريداران نائب الرئيس للعمليات التجارية لمنطقة الخليج وشبه القارة الهندية وافريقيا.

وكان في استقبال وفد الرحلة البروفيسـور مكام مباروا وزير الاشغال والنقل والاتصـــالات وغريغوري جورج تيو رئيس مجلس إدارة شركة تنمية مطارات كليمنجارو «كادكو» والمفوض الإقليمـــي لكليمنجـــارو وملحق اروشا وممثلون عن المفوضيات المحلية وأعضاء البرلمان وهيئة السياحة التنزانية وممثلون عن قطاع السياحة هناك.

واستخدمت فلاي دبي على الرحلة طائرتها الحديثة بوينغ 737 ماكس 8 كجزء من برنامج الرحلة الافتتاحية. وكانت الناقلة قد عرضت الطائرة لأول مرة في نوفمبر الماضي. ويقع مطار كليمنجارو بين منطقتي كليمنجارو واروشا في شمال تنزانيا، ويعد المطار بوابة رئيسة لمنطقة كليمنجارو السياحية التي تضم جبل كليمنجارو الشهير ومتنزه اروشا الوطني ومتنزه سيرينجتي ونجورنجورو الوطني، وهناك عدد قليل من شركات الطيران تخدم المنطقة وتعد فلاي دبي أول ناقلة من الامارات تسير رحلات مباشرة إلى هذه الوجهة.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: مع إطلاق خدماتنا إلى كليمنجارو فإننا بذلك نستجيب للطلب المتنامي على السفر بين دولة الإمارات وتنزانيا، وتعد فلاي دبي أول ناقلة تخدم هذه الوجهة برحلات مباشرة لربط هذا السوق بدبي ومن ثم بشبكة الناقلة في الأسواق الأخرى، لتوفر للمسافرين مزيدا من الخيارات والمرونة، وستتاح الفرصة للمسافرين السفر عبر دبي إلى اكثر من 250 وجهة ضمن شبكة فلاي دبي المتنامية في كل من أوروبا وروسيا.

من جهته قال سريداران: نحن سعداء بإطلاق رحلاتنا إلى كليمنجارو، وهي المحطة 12 في شبكة وجهاتنا في القارة الافريقية والثالثة في تنزانيا، وإطلاق خدماتنا إلى كليمنجارو جاء بعد تنامي الطلب على السفر وهو يعكس أيضا التزام فلاي دبي بالأسواق غير المخدومة برحلات طيران، وسنخدم الوجهة الجديدة بـ 6 رحلات أسبوعيا توفر ربطا لمنطقة منطقة كليمنجارو بشبكة فلاي دبي عبر مركزها التشغيلي في مطار دبي الدولي وبالعكس.