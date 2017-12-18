أسعار استثنائية مع باقة من الخدمات وتأمين شامل على سيارات مختارة

أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات نيسان في الكويت، عرضا خاصا بأسعار استثنائية وباقة من الخدمات، بالإضافة إلى تأمين شامل على سيارات مختارة من 2017 و2018، حيث تتيح للعملاء الاستمتاع بها مع قرب انتهاء العام الحالي وبداية عام جديد.

وتدعو «نيسان البابطين» الجميع الى زيارة صالات عرضها في منطقتي الري والأحمدي، من أجل استكشاف تجارب جديدة مع المزايا الفريدة التي تقدمها سيارات نيسان «KICKS» و«باثفيندر» و«صني» و«ألتيما» لهذا الموسم.

وتتوافر سيارة الكروس أوفر المدمجة نيسان KICKS 2018 بأسعار مناسبة، مع العديد من الخيارات المرنة، ومميزات تجمع بين التصميم الخارجي العصري والمواصفات الداخليـــــة المتطورة.

وتعد «KICKS» المركبة الأكثر توفيرا للوقود في فئتها بفضل محركها المتطور سعة 1.6 ليتر، إلى جانب خفة وزنها لتجمع بين راحة القيادة والتوفير لجميع الفئات، كما تعتبر من أول الطرازات التي تجسد رؤية «نيسان» للتنقل الذكي.

وتقدم نيسان البابطين عرضا مميزا على «KICKS» بحيث توفر للعميل سنة صيانة مجانية وتأمينا ذهبيا شاملا، بالإضافة إلى تسجيل المرور وتأمين ضد الغير.

كما يستفيد العملاء من نفس العرض على السيارة العائلية نيسان باثفيندر 2018 بقدرات فائقة لخوض المغامرات، فقد صممت للعمل على طرقات المدينة والطرقات الوعرة.

أما من حيث المظهر الخارجي، فقد باتت السيارة اليوم أكثر تناغما مع اللغة التصميمية لأحدث طرازات «نيسان» بفضل مجموعة من العناصر التي لطالما ميزت سياراتها، بما في ذلك الشبكة الأمامية الجديدة والمصممة على شكل حرف «V»، والمصابيح الأمامية التي تأخذ شكل لوح البوميرانج، إضافة إلى المصابيح النهارية العاملة بتقنية الديودات الباعثة للضوء «LED»، والتي تتيح لها الارتقاء بعالم السيارات إلى مستوى جديد على صعيد الأداء والتصميم.

وتتواصل العروض على سيارات السيدان كنيسان ألتيما بحيث يحصل العميل على سنة صيانة مجانية بالإضافة إلى تسجيل المرور وتأمين ضد الغير.

وتتوافر «نيسان صني» كاملة المواصفات لأول مرة بسعر 3550 دينارا فقط، وتتمتع بمقصورة داخلية واسعة، وتكنولوجيا متقدمة، ومواصفات مميزة مثل كشافات الضباب وعجلات الألمنيوم قياس 15 إنشا.

وما يجعل وقوف السيارة أسهل، هو تمتعها بأجهزة الاستشعار الخلفية ولسلامة أكثر يمكنك استخدام الهاتف عبر تقنية البلوتوث، بالإضافة إلى نظامها الصوتي المتطور مع تقنيات «AUX» و«USB»، وتأتي «نيسان صني» بمحرك 1.5 ليتر.