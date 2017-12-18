أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) تكريمها لموظفيها الحائزين علـــى المراكز الأولـــى في برنامج التدريب السنوي «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، وذلك خلال الفترة من 12 ـ 23 نوفمبر الماضي.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي في «كفيك» محمد العيبان «نحن في كفيك نعمل دائما على تطوير مهارات فريق العمل لمواكبة أحدث المعايير المهنية في سوق الخدمات التمويلية والاستثمارية مما يدعم هدفنا الأساسي وهو تقديم أفضل خدمة لعملائنا بمعايير عالمية بالإضافة إلى ضمان الأمان والشفـــافية لجميع بياناتهم».

وأكد العيبان أن «كفيك» تسعى دائما إلى دعم الجهود الفردية والجماعية للارتقاء بالمستوى الوظيفي وصقل المهارات، وذلك حرصا منها على جمع الطاقم الوظيفي المثالي القادر على خدمة عمـــلاء كفيـك على أكمل وجه.

من جانبه، قال نائب رئيس الالتزام الرقابي ومكافحة غسيل الأموال عبدالله السنان ان تنظيم هذا البرنامج بشكل سنوي يأتي نابعا بالدرجة الاولى من إيمان الشركة بمسؤولياتها الوطنية وامتثالا لتعليمات الجهات الرقابية بشأن مكافحة كل عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب.