جوائز نقدية وعينية بقيمة 30 ألف دولار أميركي لـ 10 فائزين

تواصل الشركة الكويتية للاستثمار استعداداتها لتنظيم وإقامة معرض الصناع العالمي Maker Faire للعام الثاني على التوالي خلال شهر فبراير المقبل بأرض المعارض بمشرف قاعة رقم 5، تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

بدوره، أكد مدير أول مكتب العلاقات العامة والإعلام في الشركة الكويتية للاستثمار طلال الرشدان في بيان صحافي، أن المعرض يقام تحت مظلة معرض الكويت التجاري الدولي «كويت إكسبو 2018» الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 6 ـ 10 فبراير 2018.

وذكر أن فكرة معرض ميكر فير بدأت مع مجلة MAKE الأميركية المشهورة في عام 2005 ومنذ 2006 حتى 2016 تم تنظيم 191 معرضا للصناع حول العالم، مشيرا إلى أن المعرض يعد امتدادا لواحدة من الفعاليات العالمية بعد أن بلغ عدد الدول التي تنظم فيها «ميكر فير» 83 دولة حول العالم، إذ يأتي تنظيم الكويتية للاستثمار للمعرض في الكويت، لأول مرة على مستوى الشرق الاوسط في نسخته الثانية بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى في فبراير 2017.

وأوضح الرشدان أن ميكر فير- الكويت 2018 يشمل إقامة أكثر من 6 ورش عمل مختلفة داخل المعرض تقدم للجمهور مجانا، فضلا عن أن أغلبية الصناع المشاركين يشاركون الحضور بأعمالهم، لافتا إلى تخصيص جوائز نقدية وعينية بقيمة 30 ألف دولار لعشرة فائزين من فئة المشاريع التكنولوجية والفنون التطبيقية، كما تخصص الشركة بوث مجانيا لكل مشارك من الصناع خلال أيام المعرض.

ولفت إلى أن الشركة تهدف من إقامة المعرض الى تسليط الضوء على الإبداعات والصناعات الشبابية الناشئة والتي تجمع التكنولوجيا الحديثة بالصناعات اليدوية، لتجد طريق النور في تجمع دولي تشارك فيه مؤسسات كبرى لخدمة وتشجيع هذه الصناعة التي تحتاج الى الدعم والرعاية.

وقال إن تنظيم المعرض تحت مظلة «كويت إكسبو 2018» يعد إضافة حقيقية تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للبلاد، حيث يشارك فيه أكثر من 40 دولة حول العالم موزعة على صالات أرض المعارض ويتوقع ان يفوق عدد الزائرين نحو 50 ألف زائر.

وأضاف الرشدان أن Maker Faire- 2018 سيكون مختلفا عن العام الماضي، حيث سيتضمن الكثير من الفعاليات والبرامج، فضلا عن التوسعات التي سيشهدها وزيادة الأعداد المشاركة من الصناع من جميع الجنسيات أصحاب المشاريع المختلفة في جميع المجالات، علما أن باب التسجيل مازال مفتوحا للصناع الراغبين في الاشتراك حتى 16 يناير 2018 عن طريق الموقع الالكتروني Kuwait.makerfaire.com الخاص بمعرض الصناع الكويت 2018 عن طريق تحميل فيديو لمدة دقيقة واحدة.