غرين: أول طراز لبورشه نجح في إشعال ولع المجتمع بالسيارات الرياضية في الكويت

احتفالا بمرور ستين عاما على تأسيسه في الكويت، قام مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات بإطلاق حملة إعلامية استثنائية على مدار العام شملت جميع الوسائل الإعلامية الرئيسية في البلاد، وتخللت تلك الحملة العديد من الفيديوهات وشهادات من عشاق بورشه التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبرنامج حواري فريد من نوعه، بالإضافة إلى إعلان تلفزيوني وسينمائي مميز والعديد من الأنشطة الصحافية، وذلك لمشاركة رحلة العلامة التجارية ومراحل تطورها على مر العقود الستة الماضية، وعلاوة عن ذلك شهد العام إطلاق أول برنامج مكافآت من قبل مركز بورشه الكويت، BMC Plus، كخطوة من قبل شركة بهبهاني للسيارات لتقديم التقدير لعملائها.

وتعليقا على الذكرى السنوية الستين، صرح بيتر غرين، المدير العام لشركة بهبهاني للسيارات، قائلا: يعد عام 2017 تتويجا لمرحلة جديدة من إنجازات مركز بورشه الكويت حيث نشعر جميعنا بالفخر الشديد بالاحتفال بمرور ستة عقود حافلة لوجود علامة بورشه التجارية في الكويت، لقد نجح أول طراز لبورشه في إشعال ولع المجتمع بالسيارات الرياضية في الكويت واستقطب شريحة من العملاء الأولياء للعلامة التجارية والذين قد ساهموا في نجاحنا على مر تلك السنين، ولذلك تمركزت الاحتفالات بالذكرى السنوية الستين لمركز بورشه الكويت حول روي القصص والنجاحات لأصحاب الفضل من المؤسسين وملاك سيارات بورشه، بالإضافة إلى عشاق العلامة التجارية ومحبيها في الكويت وإدارة مركز بورشه الكويت.

وانطلقت الحملة الاحتفالية بروي قصة العلامة التجارية في الكويت التي بدأت مسيرتها مع وصول أول سيارة بورشه في عهد المغفور له بإذن الله مراد بهبهاني وتدشين أول صالة عرض لمركز بورشه الكويت في عام 1957.

ولقد تمت إعادة توثيق تلك اللحظات التاريخية من خلال فيديو قصير مدته 60 ثانية وكان بمنزلة الانطلاقة لمجموعة مختارة من الفيديوهات من منظور ملاك بورشه في الكويت ومحبي العلامة التجارية وعشاقها، بالإضافة إلى ممثلي العلامة أيضا.

وأظهرت جميع الفيديوهات ولاءهم والتزامهم الثابت فضلا عن القصص والمواقف الشخصية التي تربطهم بالعلامة التجارية.

وتزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السنوية الستين، شهد هذا العام أيضا انطلاق البرنامج الحواري «مشاوير بورشه الكويت»، ذات الطابع الرمضاني والذي قدمه أحد أبرز شخصيات التواصل الاجتماعي.

وقد تم تصوير جميع حلقات البرنامج من داخل مقصورة بورشه باناميرا 4إس الجديدة كليا وتمت استضافة أربعة من المشاهير من مختلف مناحي الحياة والذين هم أيضا عشاق لعلامة بورشه التجارية.

هذا، وقد استطاع مركز بورشه الكويت نقل تاريخ العلامة التجارية العريق للكويت والحفاظ على مبادئها على مر السنين، بالإضافة إلى مواكبة التقدمات التكنولوجية، ولقد شهد تاريخ العلامة التجارية العديد من الأحداث الثورية على مر السنين ومنها إطلاق طرازات كاين ومكان اللذين كانا أشبه بأفكار مبتكرة أثارت تغيرا جذريا في سوق السيارات الرياضية ولاقت استحسان محبيها.

وساهمت الأنشطة المختلفة خلال العام في التذكير عن تاريخ بورشه العريق في الكويت وحب العلامة التجارية الذي تخطى الأجيال. وقد انعكست هذه المشاعر من خلال تصوير إعلان تلفزيوني وسينمائي مميز والذي لامس عشاق بورشه الذين تمكنوا من ربط تلك المشاعر مع تجاربهم ومغامراتهم مع بورشه على مر السنين.

ومن الجدير ذكره أنه حرصت شركة بهبهاني للسيارات على الاحتفال بتلك المناسبة العظيمة من خلال التعبير عن الشكر والتقدير لعملائها الأولياء عبر تقديمهم باقات من المميزات الحصرية عبر إطلاق برنامج بطاقة الولاء للعملاء، BMC Plus، والتي تمكن حاملها من الاستفادة بالعديد من المميزات الخاصة عند التمتع بخدمات مركز بورشه الكويت من شراء الاكسسوارات للسيارة إلى إجراء الصيانة الروتينية.

وكان الاحتفال بالذكرى السنوية الستين مناسبة رائعة سعت لدعوة كل من يمتلك الشغف لعلامة بورشه التجارية في الكويت لإعادة إحياء حبهم وسحرهم للعلامة التجارية، فضلا عن تعزيز روح الفوز الملازمة لبورشه

. ولقد تم تتويج بورشه وفضلا لطراز 919 هايبريد بالعديد من الانتصارات على خط نهاية سباقات لومان.

ومن الجدير ذكره أن علامة بورشه التجارية أكملت آخر مشاركاتها في بطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي لرياضة السيارات، ولكن ستظل أصداء مسيرة بورشه بالاستمرار في وضع معايير الانتصارات في عالم رياضة السيارات.

ومتابعة لما بدأه مركز بورشه الكويت، سيستمر في تنفيذ استراتيجيته للتواصل بطرق مبتكرة واستضافة العديد من الأنشطة التفاعلية للتواصل مع روح الشغف وحب علامة بورشه التجارية عند عشاقها الذين يسحرون بعالم بورشه كل يوم.

للمزيد من المعلومات حول حملة الاحتفال بالذكرى السنوية الستين على تأسيس مركز بورشه الكويت يمكنكم زيارة الحساب الرسمي على الفيسبوك والانستغرام Porsche Centre Kuwait.