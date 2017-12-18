العثمان: وسيلة سهلة وميسرة لتوفير النقد للمسافرين عبر المنفذ الحدودي

يوفر بنك الكويت الوطني وسيلة سهلة ومريحة لسحب الريال السعودي في منفذ النويصيب الحدودي من خلال أجهزة السحب الآلي المتعددة العملات التي تم تركيبها حديثا، حيث أصبح في إمكان عملاء بنك الكويت الوطني وعملاء البنوك الأخرى إجراء عمليات السحب النقدي بالريال السعودي عند سفرهم إلى السعودية أو الســـحب بالدينار الكويتي في طريق عودتهم إلى الكويت.

كما سيتم توفير الدينار البحريني في أجهزة السحب الآلي المتوافرة في منفذ النويصيب في مستهل العام 2018.

وفي إطار تعليقه على تدشين تلك الخدمة الجديدة، علق نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان بقوله: تساهم مثل تلك المبادرات التي يطرحها بنك الكويت الوطني كأجهزة السحب الآلي المتعددة العملات في جعل السفر سهلا وميسرا.

ولفت إلى أن أجهزة السحب الآلي المتعددة العملات الخاصة في بنك الكويت الوطني تتوافر على مدار الساعة وبعملات مختلفة وفقا لاختيار العميل، مشيرا إلى أن بإمكان أي فرد سواء كان من عملاء الوطني أو عملاء البنوك الأخرى القيام بإجراء عمليات السحب بعدة عملات من خلال أجهزة السحب الآلي المتعددة العملات التي يوفرها البنك في مطار الكويت الدولي بما في ذلك الدولار الأميركي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدرهم الإماراتي والريال السعودي، بالإضافة إلى الدينار الكويتي.

وقال العثمان: تعد الرحلات البرية من الأنشطة الممتعة لكل أفراد الأسرة، حيث يقوم العديد من الخليجيين بالسفر ذهابا وإيابا بين الكويت والسعودية عبر منفذ النويصيب الحدودي.

وقد استشعر بنك الكويت الوطني الحاجة لتوفير جهاز السحب الآلي المتعدد العملات في هذا المكان الحيوي لتيسير وتسهيل تلك الرحلات لعملائنا وغيرهم من المسافرين، معربا عن أمله أن يجدوها خدمة مفيدة لهم.