12 شهراً لاستحقاق القسط الأول مع فترة سداد تصل إلى 15 سنة

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) حملة «قصة بيت العمر مع بيتك» لمنتج المواد والأعمال الإنشائية، التي توفر كل احتياجات العملاء لبناء منزل العمر على افضل وجه بأيسر الطرق وأسهل الخدمات، بداية من مرحلة التصميم الاولي وحتى الاستلام النهائي بمجموعة متنوعة من الحلول التمويلية وبالتعاون مع نخبة من افضل واكبر الشركات المتخصصة في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري، تكفل للعملاء الراحة والاطمئنان والثقة في خدمة متكاملة لجميع مراحل البناء من «التصميم الى التسليم».

وقال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية للأفراد عادل الرشود في تصريح صحافي إن الحملة تنطلق من حرص «بيتك» على منح العملاء ميزات خاصة، وتحريك السوق لاسيما سوق المواد والأعمال الإنشائية الذي يزداد الطلب عليه، مبينا أن هذه الحملة تساهم في تنشيط مبيعات التجار وتلبية احتياجات العملاء من خلال برامج وعروض يتم التنسيق فيها مع الموردين عبر قنوات التعامل وبعلاقات الشراكة الممتدة بين الجانبين، بما يخدم العملاء ويحقق النمو للاقتصاد الوطني.

وأضاف ان حملة «قصة بيت العمر مع بيتك» التي ستستمر حتى نهاية فبراير المقبل، تحمل مميزات عديدة أبرزها إمكانية تمويل العميل حتى 70 ألف دينار للمواد والأعمال الإنشائية، و12 شهرا لاستحقاق القسط الأول، وفترة سداد تصل لغاية 15 سنة، علاوة على أرباح تنافسية، وتمويل البناء، بداية من المخطط الهندسي والإشراف من خلال مكاتب استشارات وإشراف هندسي ذوي خبرة ووفق معايير وجودة عالية، وبناء الهيكل الأسود وأعمال التشطيبات والتصاميم الداخلية والديكور، وتوفير مواد البناء، بالإضافة الى البناء الكامل للعقار وأعمال التوسعة والترميم والصيانة، مشيرا إلى توافر عروض خاصة لكل مراحل البناء بالتعاون مع احدى الشركات الكبرى في هذا المجال وهي شركة «أسيكو للإنشاءات» التي وقع «بيتك» معها مؤخرا اتفاقية تعاون وتنسيق لتقديم افضل العروض والمزايا لعملائهما المشتركين.

وشدد الرشود على أهمية دعم «بيتك» للعملاء بمختلف شرائحهم خاصة لتمويل بناء بيت العمر يجمع الأسرة ويوفر لها الاستقرار، من خلال مفهوم التعامل بالأقساط التي تكسب العميل قدرة ومرونة اكبر عند رغبته بشراء أي من السلع في سوق المواد والأعمال الإنشائية أو الأسواق الأخرى، بحيث تتيح له اختيار أفضل جودة ممكنة مقابل هامش ربح تنافسي عند التعاقد مع «بيتك»، موضحا المنتجات التمويلية التي يوفرها «بيتك»، علاوة على ذلك المنتجات المعروفة في مجال التمويل المقسط، فهناك التمويل مقابل ضمان مالي «وديعة ثابتة أو حساب توفير»، والتمويل العقاري الذي يتيح التضامن لأكثر من عميل على العقار المراد تمويله بحد أعلى 70 ألف دينار لكل عميل متضامن مع إمكانية إعادة ترتيب الدين في المستقبل، مما يوفر مجالا واسعا من الاختيارات والتسهيلات تناسب ظروف وإمكانيات العملاء على اختلاف شرائحهم.