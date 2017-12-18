أفادت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية بأنه تمت ترسية عقد خاص بتقديم خدمات توريد عمالة لمركز معارض أحمد الجابر التابع لشركة نفط الكويت، على شركة الدار للهندسة والإنشاءات التابعة لـ«الامتياز» بنسبة 87.5%. قالت «الامتياز» في بيان للبورصة إن العقد بقيمة 5.1 ملايين دينار، ولمدة 4 سنوات.

وبحسب البيان، من المتوقع أن تحقق «الدار للهندسة» نسبة هامش ربح قدرها 3 إلى 5% من قيمة العقد، وهي نسبة تقديرية وغير ثابتة وتتغير صعودا وهبوطا على ضوء مراحل سير المشروع ومدة تنفيذه ونسبة الإنجاز. وأوضحت «الامتياز» أن حصتها من الأرباح والبالغة 87.5%، سوف تحتسب من صافي الربح وفقا لنسبة الإنجاز المقدر.