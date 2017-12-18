8.2 % نمواً سنوياً بالبنوك الإسلامية مقابل 3.7% لـ «التقليدية»

22.7 مليار دينار ودائع تقليدية تستحوذ على 53.8% من الحصة السوقية

مؤشرات الحصة السوقية انعكست على الأداء التشغيلي بآخر 3 سنوات

13 % معدل نمو أرباح البنوك الإسلامية بدعم من نتائج «بيتك» و«بوبيان» المحلل المالي

تشهد البنوك الكويتية آخر 3 سنوات نموا في الائتمان والودائع، ولكن معدل النمو يختلف بين البنوك وبعضها البعض وهو ما يؤثر على الحصة السوقية، وبحسب دراسة خاصة لـ «الأنباء»، تُبين المؤشرات والنتائج المالية في الفترة 2014 ـ سبتمبر 2017 أن معدل نمو الائتمان والإيداع لدى البنوك الإسلامية يتفوق على نظرائها من البنوك التقليدية وهو ما انعكس على الحصة السوقية من سوق التمويل والإقراض الكويتي والذي تكسب فيه البنوك الإسلامية نقطة مئوية سنويا، حيث لو استمرت معدلات النمو الحالية دون تغيير فإن البنوك الإسلامية خلال بضع سنوات سوف تحصل على نصف القيمة لتتقاسمها مع البنوك التقليدية.

وعلى صعيد الودائع، فقد اقتربت البنوك الاسلامية من منافسة البنوك التقليدية في الحصة السوقية التي وصلت الى ما يزيد على 46% بنهاية سبتمبر الماضي.

وانعكست خطوات البنوك الاسلامية في الحصول على مزيد من الحصة السوقية للتمويل والايداع على النتائج التشغيلية، حيث حققت البنوك الاسلامية معدل نمو بإيراداتها التشغيلية وصل الى 5.2% خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بزيادة كبيرة عن التقليدية البالغ 3.6% خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد الأرباح، كان الفارق اكبر بكثير لصالح البنوك الاسلامية وهو ما يبقي التساؤل مطروحــا مــاذا سنرى من تطوير للخدمــات المصرفية ومنافسة في جــذب مزيــد مــن العمــلاء «مودعين ومقترضين شركــات وافراد» خلال الفترة المقبلـــة ما قــد يحفظ للبنوك الاسلامية تفوقهــا أو يغير معطيات المعادلة. وبهدف المقارنة الصحيحة بين أرقام البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فقد استثنى التحليل من نتائج بنك الكويت الوطني أرقام بنك بوبيان المجمع في البيانات المالية للوطني.

كعكة القروض

تشير الإحصاءات والأرقام خلال السنوات الثلاث الماضية الى ان حصة البنوك الاسلامية الكويتية من محفظة القروض والتمويل في نمو مستمر، حيث ارتفعت بحوالي 3.7 مليارات دينار من 13.75 مليار دينار نهاية سبتمبر 2014 الى 17.42 مليار دينار نهاية سبتمبر 2017 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 8.2%، وبالتالي ارتفعت حصة البنوك الاسلامية في الكويت من 38% الى 41% نهاية سبتمبر 2017.

في المقابل، تباطأت معدلات نمو البنوك التقليدية لتخسر من حصتها السوقية لصالح البنوك الاسلامية، حيث بلغت حصتها السوقية من محفظة القروض 59%، هبوطا من 62% نهاية شهر سبتمبر 2014، وسجلت محفظتها الائتمانية معدلات نموا ضعيفا، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 3.7% فقط وارتفعت محفظة القروض لديها بحوالي 2.55 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية من 22.4 مليار دينار الى 24.95 مليار دينار نهاية شهر سبتمبر 2017.

ودائع العملاء

أما بالنسبة لتطور ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية وتوزيعها على البنوك التقليدية والإسلامية، يتبين ايضا أن معدلات النمو للبنوك الإسلامية أفضل من التقليدية، حيث عززت البنوك الإسلامية من حصتها السوقية في ودائع العملاء من 43.5% نهاية شهر سبتمبر 2014 الى 46.2% نهاية شهر سبتمبر 2017، وبالتالي ارتفعت ودائع العملاء بحوالي 3 مليارات دينار من 16.6 مليار دينار الى 19.52 مليار دينار خلال الفترة ذاتها وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5.5% ما ساعدها على نمو محفظة التمويل لديها بنسبة 8.2%.

أما البنوك التقليدية، فقد سجلت معدل نمو سنوي متواضعا نسبته 1.7% حيث تراجعت حصتها السوقية من ودائع العملاء الى 53.8% بنهاية سبتمبر 2017 من 56.5% نهاية سبتمبر 2014 حيث ارتفعت بحوالي 1.12 مليار دينار خلال الفترة ذاتها لتسجل 22.73 مليار دينار.

الأداء التشغيلي

وعلى صعيد الإيرادات التشغيلية، فقد حققت البنوك التقليدية إجمالي إيرادات تشغيلية خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2017 بلغت 1.06 مليار دينار وبنسبة مساهمة 57.8% من اجمالي ايرادات القطاع مقارنة مع نسبة 58.9% في الفترة ذاتها من عام 2014 كما نمت ايرادات البنوك التقليدية بمعدل سنوي نسبته 3.6%.

أما البنوك الاسلامية، فقد حققت ايرادات تشغيلية بقيمة 774 مليون دينار وبحصة من الاجمالي بلغت 42.2% صعودا من 41.1% للأشهر التسعة الاولى من عام 2014 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5.2%.

وعلى صعيد صافي الارباح، فقد حققت البنوك التقليدية صافي أرباح مجمعة خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2017 بلغت 331 مليون دينار وبنسبة مساهمة 59% من صافي ارباح القطاع القطاع مقارنة مع نسبة 66% في الفترة ذاتها من عام 2014، كما نمت ايرادات البنوك التقليدية بمعدل سنوي نسبته 2%.

أما البنوك الإسلامية، فقد حققت صافي أرباح بقيمة 230 مليون دينار وبحصة من الإجمالي بلغت 41% صعودا من 34% للأشهر التسعة الاولى من عام 2014 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 13% بدفع من تحسن أرباح بيت التمويل الكويتي ومعدلات النمو المرتفعة التي يحققها بنك بوبيان.