4 % نمواً متوقعاً بالاقتصاد الكويتي في 2018

الكويت ستحقق فائضاً في العام المالي الحالي.. الوحيدة عريباً مصطفى صالح

قال تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن اداء الاقتصاد الكويتي خلال 2017 كان الأسوأ على مستوى المنطقة العربية، حيث من المتوقع ان يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي بالكويت خلال العام الحالي تراجعا بنسبة 2.1% ليسجل 118 مليار دولار، ولكنه سيعود للارتفاع في 2018 ليحقق نموا بنسبة 4.1% ليسجل 126 مليار دولار.

وعلى صعيد الدول العربية، فمن المتوقع ان يسجل المغرب خلال 2017 افضل نمو للناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.8% ليحقق 110 مليارات دولار، تليه مصر بنسبة 4.1%، ثم موريتانيا بنسبة 3.8% لتسجل 5 مليارات دولار، فيما من المتوقع ان تسجل السعودية نموا بنسبة 0.1% و1.1% خلال 2017 و2018 على التوالي لينمو ناتجها المحلي الى 700 مليار دولار في 2018.

بينما توقع التقرير ان يسجل متوسط نمو الناتج المحلي العربي الحقيقي نسبة 2% خلال 2017 ليسجل 2.2 تريليون دولار، و3.1% خلال 2018 ليسجل 2.4 تريليون دولار، وسيسجل متوسط النمو للناتج المحلي العالمي بنسبة 3.5% و3.6% خلال 2017 و2018 على التوالي لينمو الى 81 تريليون دولار في 2018.

تراجع التضخم

توقع تقرير «ضمان» أن يتحسن التضخم في الكويت خلال 2017 ليسجل 2.5% بالمقارنة مع 3.5% خلال 2016، ليعود ويرتفع بشكل طفيف في 2018 الى 2.7%، فيما سيبلغ متوسط التضخم المتوقع بالدول العربية 7.8% و6.4% خلال عامي 2017 و2018 على التوالي.

وفي السعودية، توقع التقرير ان يظل التضخم منكمشا خلال العام الحالي بمتوسط -0.2%، ولكنه توقع ان يقفز التضخم في السعودية خلال 2018 الى 5%، وذلك قد يكون نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة اسعار الكهرباء وبعض الخدمات في المملكة مطلع العام المقبل.

الكويت تحقق فائضا

أوضح تقرير «ضمان» ان الموازنة العامة للكويت خلال العام المالي الحالي من المتوقع ان تحقق فائضا نسبته 1.5% من الناتج المحلي، وهو الفائض الوحيد بين جميع موازنات الدول العربية، مشيرا الى ان هذا الفائض من المتوقع ان يستمر في موازنة العام المالي القادم بنفس النسبة.