أعلنت بورصة الكويت أنه سيتم يوم الأحد 31 الجاري، عقد مزاد لبيع نحو 34.13 مليون سهم من أسهم شركة المال للاستثمار تمثل نسبة 11% من رأسمال الشركة.

وقالت البورصة إن السعر الابتدائي للبيع بالمزاد يبلغ 43 فلسا للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1.47 مليون دينار.

وأوضحت أنه تم الاتفاق بين شركة الاستثمارات الوطنية (حساب عملاء طرف بائع) لصالح العميل شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، وبين مبارك حامد عبدالله المسلم (طرف مشتر).

واشارت البورصة إلى أنه إذا كان يوم الأحد 31 الجاري سيوافق عطلة رسمية فسيعقد المزاد في يوم العمل التالي

. ويبلغ رأسمال شركة المال للاستثمار 31.03 مليون دينار تقريبا، موزعا على نحو 310.3 ملايين سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

وتمتلك شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات حصة نسبتها 37.7% من أسهم رأسمال «المال للاستثمار».

.. و«الخير» توافق على العرض المقدم لشراء 18.7%

أعلنت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات عن موافقتها على العرض المقدم من خالد سليمان ناصر الزايد لشراء جزء من حصتها في شركة المال للاستثمار.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أن الموافقة على العرض جاءت لـ 58.2 مليون سهم تقريبا بنسبة 18.7% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «المال».

وأضافت أنه سيتم تنفيذ البيع وفق القواعد والأنظمة المعمول بها لدى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، موضحة أن السعر الابتدائي لافتتاح مزاد البيع يبلغ 43.2 فلسا للسهم الواحد.

«الصلبوخ» توقّع عقداً مع «ميدكو» للتنازل عن حق انتفاع

وقّعت شركة الصلبوخ التجارية عقد اتفاق مع شركة ميدكو للتجارة العامة والمقاولات بالتنازل عن حق الانتفاع لقسيمة صناعية بالمنشآت والمصانع المقامة عليها بمنطقة الصليبية الصناعية لصالح «الصلبوخ».

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، ان التنازل جاء وفاء لسداد المديونية المترصدة في ذمة «ميدكو» لصالح «الصلبوخ» والبالغ قيمتها 955 ألف دينار تقريبا، والذي صدر فيها حكما نهائيا في جلسة 20 يوليو 2017.

وأضافت «الصلبوخ» في البيان أنه سيتم تحديد الأثر المالي لعملية التنازل بعد الانتهاء من إجراءات تحويل الملكية لدى الجهات الحكومية.

بدر الرفاعي يُغير هدف ملكيته إلى البيع في «الامتيازات»

أعلنت بورصة الكويت عن تغيير هدف ملكية بدر أحمد الرفاعي في شركة الامتيازات الخليجية القابضة «امتيازات» إلى «بيع»، وفق بيان للبورصة امس.

ويبلغ رأسمال «امتيازات» نحو 3.2 ملايين دينار، موزعا على 32.5 مليون سهم تقريبا، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

وتعد «السهم الموازي» صاحبة الحصة الأكبر في «امتيازات» بنحو 13.8%، تليها حصة بدر أحمد الرفاعي بواقع 11.6%، ثم خالد خميس المطيري بنسبة 9%، تليها شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات بحوالي 7.3%.