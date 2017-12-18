أعلنت شركة «كي بي إم جي» في بيان صحافي أمس عن قبول مكتبها في الكويت الدفع عبر العملة الرقمية «بيتكوين» مقابل تقديم الحصول على خدماتها الاستشارية.

وأشار البيان إلى أن الشركة تقدم مجموعة من الخدمات التي تركز على التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك تجربة العملاء الرقمية، والبيانات والتحليلات، وميكنة العمليات الآلية وتكنولوجيا BlockChain التي تمكن من تفعيل العملات المشفرة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم الاستشارات الإدارية دونالد تايل «تهتم كي بي ام جي بالتركيز على العملاء وتسعى لتطبيق حلول تتوافق مع نماذج الأعمال دائمة التطور لدى عملائنا».

وأضاف تايل: «إن Yallabit.com هو العميل الذي يتعامل بالعملة المشفرة ومنصة كويتية لتداول البيتكوين عبر الإنترنت وتمثل نموذجا للجيل الجديد من مشاريع الأعمال الإبداعية المحلية التي تستغل التكنولوجيا الحديثة لتمييز نفسها في السوق».

وتلتزم كي بي ام جي مساعدة أصحاب الأعمال المحليين من خلال مختلف الحلول المصممة خصيصا لدينا لمساعدة المشاريع الصغيرة لكي تصبح مشاريع كبيرة وذلك في إطار الخطة الوطنية لتنويع الاقتصاد الكويتي.