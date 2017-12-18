كرّم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت فريق عمل مركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون الخليجي المشارك في تنظيم وإقامة مؤتمر «آليات التحكيم في منازعات الملكية الفكرية بين الواقع والمأمول».

وشكر رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري عبدالوهاب الوزان مركز تدريب الملكية الفكرية وعلى رأسه م.إيمان البدر رئيس المركز لمجهوداتهم الكبيرة في تنظيم وإنجاح المؤتمر الذي نال استحسان الحضور وحظي باهتمام إعلامي واسع، وأبدى استعداد مركز التحكيم ممثلا لغرفة تجارة وصناعة الكويت للمزيد من التعاون المثمر بين الطرفين لنشر ثقافة التحكيم التجاري في منازعات الملكية الفكرية.

وتم تسليم شهادات التكريم لجميع المشاركين، كما تم إهداء «بوابة الغرفة» للمهندسة إيمان البدر.